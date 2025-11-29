ព័ត៌មាន
តំបន់នានាឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះព្យុះ Koto
នៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញនៃព្យុះនេះ
ទីក្រុងដាណាងកំពុងអនុវត្តវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូក
និងតំបន់លំនៅដ្ឋាន ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការរអិលបាក់ដី
បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ និងទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់ជាងមួយខែ។ រួមជាមួយទីក្រុងដាណាង
ខេត្តខាញ់ហ័រកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលកំពូលទប់ទល់នឹងព្យុះ Koto។គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័របានស្នើឱ្យហាមឃាត់ការចេញចូលសមុទ្រចាប់ពីម៉ោង
៧ ព្រឹកនេះ (ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា) ក្រោយរយៈពេល ១៨ម៉ោងមក
សមាជិកនាវិកទាំងអស់ត្រូវតែឡើងច្រាំង។
កសិករចិញ្ចឹមត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅទីតាំងទ្រុងឡើយ។ លោក Tran Phong
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័របានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “តំបន់ចតទូក និងកំពង់ផែនេសាទនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាជន
និងរៀបចំដើម្បីទទួលកប៉ាល់មកពីតំបន់ផ្សេងទៀត។ ការបង្ការ
និងពន្លត់អគ្គីភ័យត្រូវតែធានា ការចម្អិនអាហារត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន។
មានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបាននៅលើទូក
ហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើទូកត្រូវតែជម្លៀសទៅច្រាំងមុនពេលព្យុះបោកបក់”។
រួមជាមួយនឹងការណែនាំ
និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្ស និងយានយន្តនៅលើសមុទ្រ
ខេត្តខាញ់ហ័រក៏បានបង្កើនវិធានការឆ្លើយតបនៅលើដីគោកផងដែរ៕