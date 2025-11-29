Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

តំបន់នានាឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះព្យុះ Koto

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យាករណ៍ឧតុនិយមនិងជលសាស្ត្រជាតិបានឱ្យដឹងថា នាយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ព្យុះ Koto ដែលជាព្យុះទី ១៥ ដែលចូលមកក្នុងសមុទ្រវៀតណាម មានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល ២៣០ គីឡូម៉ែត្រពីភាគពាយ័ព្យបែកខាងជើងនៃកោះ Song Tu Tay។ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ព្យុះ Koto មានទំនោរផ្លាស់ប្តូរទិសដៅច្រើនដង ដែលធ្វើឱ្យគន្លងរបស់វាមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។
នាវាទេសចរណ៍ នាវាដឹកជញ្ជូន និងនាវានេសាទទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រតិបត្តិការ ឬធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រ។ រូបថត៖ ដួនស៊ី/VOV

នៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញនៃព្យុះនេះ ទីក្រុងដាណាងកំពុងអនុវត្តវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូក និងតំបន់លំនៅដ្ឋាន ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការរអិលបាក់ដី បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ និងទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់ជាងមួយខែ។ រួមជាមួយទីក្រុងដាណាង ខេត្តខាញ់ហ័រកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលកំពូលទប់ទល់នឹងព្យុះ Koto។គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័របានស្នើឱ្យហាមឃាត់ការចេញចូលសមុទ្រចាប់ពីម៉ោង ៧ ព្រឹកនេះ (ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា) ក្រោយរយៈពេល ១៨ម៉ោងមក សមាជិកនាវិកទាំងអស់ត្រូវតែឡើងច្រាំង។ កសិករចិញ្ចឹមត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅទីតាំងទ្រុងឡើយ។ លោក Tran Phong ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័របានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “តំបន់ចតទូក និងកំពង់ផែនេសាទនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាជន និងរៀបចំដើម្បីទទួលកប៉ាល់មកពីតំបន់ផ្សេងទៀត។ ការបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យត្រូវតែធានា ការចម្អិនអាហារត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន។ មានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបាននៅលើទូក ហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើទូកត្រូវតែជម្លៀសទៅច្រាំងមុនពេលព្យុះបោកបក់”។

រួមជាមួយនឹងការណែនាំ និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្ស និងយានយន្តនៅលើសមុទ្រ ខេត្តខាញ់ហ័រក៏បានបង្កើនវិធានការឆ្លើយតបនៅលើដីគោកផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ឆ្នាំ២០២៥ នៅប្រទេសថៃ។
