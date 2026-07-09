ព័ត៌មាន
តុលាការកំពូលបារាំងបានផ្ទេរសំណុំរឿងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ ទៅកាន់សវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុត
នេះគឺជាសវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃតុលាការកំពូល ដែលកោះប្រជុំសម្រាប់តែសំណុំរឿង ដែលដាក់ចេញបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដោយមានអត្ថន័យជាគោលការណ៍ ឬតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយឯកភាព។ ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកស្រី Tran To Nga នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា។
ពីមុន តុលាការ Evry ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និងតុលាការឧទ្ធរណ៍ក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ សុទ្ធតែបានបដិសេធពាក្យបណ្តឹង ដោយហេតុផលថា ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវប្តឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីយុត្តាធិការ ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពតាមសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាម។ នៅក្នុងសវនាការ តំណាងរដ្ឋអាជ្ញាចំណុះតុលាការ បានស្នើឱ្យលុបចោលសាលក្រមរបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍ក្រុងប៉ារីស តាមនោះអនុញ្ញាតឱ្យតុលាការពិចារណាលើការទាមទារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រី Tran To Nga។ យោងតាមតំណាងរដ្ឋអាជ្ញា អាជីវកម្មនានាមិនធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីយុត្តាធិការនោះទេ។
លោកមេធាវី Bertrand Repolt ដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីពីរនាក់ដែលការពារក្តីឱ្យលោកស្រី Tran To Nga បានចាត់ទុកថា ការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថា តុលាការកំពូល បានវាយតម្លៃករណីនេះ ជាសំណុំរឿងដោយមានអត្ថន័យជាគោលការណ៍ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាអភ័យឯកសិទ្ធិពីយុត្តាធិការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ទេរសំណុំរឿងទៅសវនាការពេញអង្គ ក៏មានន័យថា ដំណើរការបណ្ដឹង នឹងត្រូវពន្យារពេលបន្ថែមពី ៦-១២ ខែទៀត៕