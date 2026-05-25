ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នឹងកំណត់រូបរាងទំនាក់ទំនង វៀតណាម-ថៃរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំខាងមុខ

លោក Sihasak Phuangketkeow ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃ បានឲ្យដឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនេះ ផ្ញើសារសំខាន់មួយអំពីទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ថៃ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
លោក Sihasak Phuangketkeow ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងប៉ារីស (បារាំង) ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមប្រចាំប្រទេសថៃ។ (រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេសថៃ)

ដោយទាក់ទងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមប្រចាំនៅថៃ ខណៈពេលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំងនោះ លោក Sihasak Phuangketkeow ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃ បានចែករំលែកការវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែឧសភា របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម។ លោក Sihasak Phuangketkeow បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ព្រមទាំងបើកចក្ខុវិស័យសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំខាងមុខដោយផ្អែកលើការបំពេញបន្ថែមគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងតួនាទីសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធានាបាននូវស្ថិរភាព និងវិបុលភាពនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ផងដែរ។

លោក Sihasak Phuangketkeow ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃ បានឲ្យដឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនេះ ផ្ញើសារសំខាន់មួយអំពីទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ថៃ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

«រយៈពេល ៥០ ឆ្នាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ។ យើងបានលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ​លោក តូ ឡឹម មកកាន់ប្រទេសថៃ ហើយក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់លើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anutin Charnvirakul ឡើងកាន់តំណែង ដែលនិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីទិសដៅសម្រាប់រយៈពេល ៥០ ឆ្នាំខាងមុខនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ យើងក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការដែលប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសអាស៊ានដំបូងគេដែលលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជ្រើសរើសទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋ។ នេះគឺជាវិធីសមស្របបំផុតដើម្បីអបអរសាទរ និងជាចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីខួប ៥០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ថៃ។ របៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺសម្បូរបែបណាស់៖ រួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anutin ការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះមហេសី ជំនួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភា និងប្រធានសភាជាន់ទាប ហើយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម នឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចវៀតណាម-ថៃ ដោយមានសហគ្រាសប្រហែល ៣០០ មកពីប្រទេសទាំងពីរចូលរួម។ លើសពីនេះ នឹងមានពិធីជប់លៀងជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ។ ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ដែលយើងដាក់លើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ។ នេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការប្ដេជ្ញាចិត្តនយោបាយរបស់ភាគីទាំងពីរ”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ធានាថាប្រជាជនមានផ្ទះជួលសម្រាប់រស់នៅ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ និងក្រសួងនានាស្តីពីផ្ទះជួលសម្រាប់រស់នៅ។
