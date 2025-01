ដាក់ពង្រាយកម្មវិធីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបម្រើគោលដៅ Net Zero

នេះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីជំរុញដំណោះស្រាយទម្លុះទម្លាយ ដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាចាប់យកនិងផ្ទុកកាបូន កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ បរិវត្តកម្មបៃតង និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។ កម្មវិធីនេះ រួមបញ្ចូលនូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជា៖ បំពេញគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពី Net Zero; កសាងគំរូបរិវត្តកម្មពណ៌បៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ កំណើនបៃតង; ដំណោះស្រាយកែលម្អគុណភាពធនធានមនុស្ស Net Zero; បច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នក្នុងវិស័យ (ដឹកជញ្ជូន កសិកម្ម។ល។); ដំណោះស្រាយសម្រាប់សារពើភ័ណ្ឌនិងវិញ្ញាបនប័ត្រឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ការព្រមានពីហានិភ័យនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ គោលដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០ កម្មវិធីនេះនឹងបង្កើតដំណោះស្រាយទម្លុះទម្លាយលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ នៅក្នុងផ្នែកនិងវិស័យនានា; យន្តការ គោលនយោបាយ ការគ្រប់គ្រង និងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស; លើកកម្ពស់សមត្ថភាពដើម្បីបម្រើគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន។ តាមនោះ រួមចំណែកដល់គោលដៅ Net Zero ត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០ នៅវៀតណាម។

តំណាងក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ជូនដំណេងអំពីការតម្រង់ទិសដៅអនុវត្តកម្មវិធី KC.១៦/២៤-៣០ ។ រូបថត៖ VNA