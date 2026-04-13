ព័ត៌មាន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាម-អ៊ីតាលី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីក្រុងមីឡាន ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបជាមួយអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន លោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី និងស្វាមីរបស់លោក។

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ជួបជាមួយលោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងជំនួបនេះប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អ៊ីតាលី បន្ទាប់ពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាង ៥០ ឆ្នាំ និងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាង ១០ ឆ្នាំ។ ប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងនូវបំណងប្រាថ្នារបស់លោកចំពោះលោកស្រីកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន ការិយាល័យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកិត្តិយស និងមិត្តភក្តិអ៊ីតាលី បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលី ក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ និងសកម្មភាពដែលផ្តោតលើប្រទេសវៀតណាម។ លោកក៏បានស្នើ ឱ្យភាគីអ៊ីតាលីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ភ្នាក់ងារ អង្គការ និងសមាគមនៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីដើរតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ ម៉ាន់ និងលោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន (រូបថត៖ VNA)

 

ចំពោះខ្លួនវិញវិញ លោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង ទូរីន បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលទើបតែងតាំងថ្មី វៀតណាមនឹងអនុវត្តការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយជោគជ័យ ដើម្បីនាំប្រទេសចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនទីពឹងខ្លួន ដែលមានគោលបំណងដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។

ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីវិធានការនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី និងខិតខំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងនាពេលខាងមុខ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ដំណាក់កាលទី ១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ បានបិទ​បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

