ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាម-អ៊ីតាលី
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ជួបជាមួយលោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងជំនួបនេះប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អ៊ីតាលី បន្ទាប់ពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាង ៥០ ឆ្នាំ និងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាង ១០ ឆ្នាំ។ ប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងនូវបំណងប្រាថ្នារបស់លោកចំពោះលោកស្រីកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងទូរីន ការិយាល័យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកិត្តិយស និងមិត្តភក្តិអ៊ីតាលី បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលី ក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ និងសកម្មភាពដែលផ្តោតលើប្រទេសវៀតណាម។ លោកក៏បានស្នើ ឱ្យភាគីអ៊ីតាលីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ភ្នាក់ងារ អង្គការ និងសមាគមនៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីដើរតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ចំពោះខ្លួនវិញវិញ លោកស្រី សាន់ដ្រា ស្កាលីយ៉ូតទី អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង ទូរីន បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលទើបតែងតាំងថ្មី វៀតណាមនឹងអនុវត្តការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយជោគជ័យ ដើម្បីនាំប្រទេសចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនទីពឹងខ្លួន ដែលមានគោលបំណងដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។
ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីវិធានការនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី និងខិតខំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងនាពេលខាងមុខ៕