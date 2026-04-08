ព័ត៌មាន

ជំនឿជាក់លើក្បាល់ម៉ាស៊ីន​រដ្ឋក្នុង​អាណត្តិថ្មី

ការដែល​រដ្ឋសភា​បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗ បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពីកម្មាភិបាល បក្ខជន និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ហើយបានបើកចេញការរំពឹងទុក​លើ​ក្បាល់ម៉ាស៊ីនរដ្ឋ​អាណត្តិថ្មី ដោយមាន​លក្ខណៈ​បង្រួម ប្រសិទ្ធភាព និងបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិ។

រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើ​សេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្តល់សច្ចាប័ន​លើ​ការតែងតាំង​អនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខ។ រូបថត៖ VNA

ដោយបន្តកម្មវិធីនៃសម័យប្រជុំលើកទីមួយ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមេសា រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​មួយស្តីពីការតែងតាំង​ចៅក្រមតុលាការប្រជាជនកំពូល; សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងចំនួនសមាជិករដ្ឋាភិបាល; សេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តលើការតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី និងសមាជិករដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត។ នៅព្រឹកថ្ងៃដដែល រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើ​សេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្តល់សច្ចាប័ន​លើ​ការតែងតាំង​អនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិក។

“​យើងរំពឹងថា ក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត តូ ឡឹម នឹងបោះជំហាន​ទម្លុះទម្លាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំ​និងការគ្រប់គ្រង ដើម្បីឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ចសម្រេចបាន​គោល​ដៅ​​កំណើនពីរខ្ទង់ ​ក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និង​បញ្ជាក់ពី​ឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ”​។

“​យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវ​តែធ្វើការ​ដើម្បី​ប្រទេសជាតិ​ ដើម្បី​ប្រ​ជាជន និង​ជិតស្និត​ជាមួយ​ប្រជាជន ដើម្បី​បម្រើប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើង"។

ប្រជាជនជឿជាក់ថា ការចាប់ផ្តើមនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងនាំមកនូវកម្លាំងរស់ថ្មី ហើយអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋ នឹងបំពេញល្អ​នូវ​ភារកិច្ចដែលប្រជាជនបាន​​ប្រគល់ជូន៕

តាម​ /vovworld.vn/km-KH/

សារទូរលេខនិងលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសដែលសមមិត្ត តូ ឡឹម អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋ; សមមិត្ត ឡេ មិញហ៊ុង ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី; សមមិត្ត ជិន ថាញ់មិន ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភា ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសឡាវ ចិន កម្ពុជា គុយបា រុស្ស៊ី និងឥណ្ឌា បានផ្ញើសារទូរលេខនិងលិខិតអបអរសាទរ។
