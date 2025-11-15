ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង

ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា នៅខេត្ត Tay Ninh ប្រទេសវៀតណាម និងខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជា ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរ ដែលបានបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចំណងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ព និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
|ទទួលស្វាគមន៍លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang និងគណៈប្រតិភូវៀតណាមត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Moc Bai
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម និងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យមួយចំនួនដូចជា៖ ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច ការលាបថ្នាំបង្គោលព្រំដែន ការដាំដើមឈើមិត្តភាព លំហាត់សមពេទ្យយោធារួមគ្នា ពិធីសម្ពោធអគារសម្រាកសិក្សារបស់កុមារនៅសាលាបឋមសិក្សានៅខេត្ត Tay Ninh ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនៃក្រុមលំនៅដ្ឋាននៅសងខាងព្រំដែន ការល្បាតរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាបឋមសិក្សានៅខេត្តស្វាយរៀង កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិទាំងពីរ...