ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង

ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើន ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា។

ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា នៅខេត្ត Tay Ninh  ប្រទេសវៀតណាម និងខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេស​កម្ពុជា ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិ​​ព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរ ដែលបានបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចំណងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ព និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការពារប្រទេស និង​ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា។ រូបថត៖ VNA
ទទួលស្វាគមន៍​លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang  និងគណៈប្រតិភូវៀតណាមត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Moc Bai

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang  សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម និងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ​ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យមួយចំនួនដូចជា៖ ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច ការលាបថ្នាំបង្គោលព្រំដែន ការដាំដើមឈើមិត្តភាព លំហាត់សមពេទ្យយោធារួមគ្នា ពិធីសម្ពោធអគារសម្រាកសិក្សារបស់កុមារនៅសាលាបឋមសិក្សានៅខេត្ត Tay Ninh ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនៃក្រុមលំនៅដ្ឋាននៅសងខាងព្រំដែន ការល្បាតរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាបឋមសិក្សានៅខេត្តស្វាយរៀង  កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិទាំងពីរ...

រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានធ្វើពិធីគោរពបង្គោលព្រំដែន។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តជិត ៦ ទសវត្សរ៍កន្លងមក ទោះបីជាមានការលំបាក បញ្ហាប្រឈមជាមួយការឡើងចុះនោះ ចំណង​មិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាត្រូវបានថែរក្សាដោយឥតឈប់ឈរ ហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិសិដ្ឋ និងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជនទាំងពីរ។ ជោគជ័យនៃជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទីពីរ បន្តបង្ហាញពីចំណង​សាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាប្រពៃណី  និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ ដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសរវាងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យ​មានភាពជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព កសាងព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា ប្រកបដោយសន្តិភាព មិត្តភាព ស្ថិរភាព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ៕

តាម kh.qdnd.vn

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក Datuk Seri Anwar Ibrahim កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា បានឲ្យដឹងថា លោកមានជំនួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏វិជ្ជមានជាមួយនាយក រដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោក Anutin Charnvirakul និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាព បន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុថ្មីៗ នេះនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
