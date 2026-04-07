ព័ត៌មាន

ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហឹង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហឹង កើតនៅថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧០។ ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឃុំ តឺ មី ខេត្ត ហាទិញ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហឹង (រូបថត៖ VNA)

លោកជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ និងទី១៤; ជាសមាជិកមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១២, ១៣ និងទី១៤; លេខាមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៣ និងទី១៤; និងជាសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ និងទី១៦។

ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ លោកជាទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋវៀតណាម។

ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ លោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លោកបានកាន់ដំណែងជាលេខាមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៣ និងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។

ក្នុងអំឡុងពេល ១​ខែ ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ លោកបានកាន់ដំណែងសំខាន់ពីរក្នុងស្ថាប័នមជ្ឈិមបក្ស គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិមនិងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យចាត់តាំងមជ្ឈិម

ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ លោកបានបន្តកាន់ដំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម។

នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក ឡេ មិញ ហឹង ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម សមាជិកការិយាល័យនយោបាយនីតិកាលទី ១៤ ហើយត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យចូលរួមលេខាធិការដ្ឋាននីតិកាលទី ១៤ ខណៈពេលដែលក៏ទទួលបន្ទុកភារកិច្ចសំខាន់ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិមផងដែរ។ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ លោកត្រូវបានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម៕

តាម​ /vovworld.vn/km-KH

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេស លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម។
