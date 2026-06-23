Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ ភាគីនានារំពឹងថានឹងមានវឌ្ឍនភាពថ្មីបន្ទាប់ពីការចរចានៅស្វីស

សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ រួមជាមួយភាគីសម្របសម្រួលការផ្សះផ្សានានា កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា បានវាយតម្លៃថា កិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ជុំទីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសស្វីស បានកត់សម្គាល់ "វឌ្ឍនភាពដោយមានលក្ខណៈស្ថាបនា" ដោយការដែលភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយក្នុងរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ។
អ្នកយកព័ត៌មានកំពុងមើលការផ្សាយនៃកិច្ចចរចារវាងអ៊ីរ៉ង់ និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅឯរមណីយដ្ឋាន Burgenstock ក្នុងទីក្រុង Obbuergen ជិតទីក្រុង Lucerne ប្រទេសស្វីស នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ រូបថត៖ AP/Vadim Ghirda

នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម X រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Abbas Araghchi បានឲ្យដឹងថែមទៀតថា ភាគីនានាបានយល់ព្រមលើកលែងទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញប្រេងនិងគីមីឥន្ធនៈ លើកការបិទខ្ទប់ បញ្ឈប់ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួន ហើយចាប់ផ្ដើមផែនការដ៏ធំមួយសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។

នាថ្ងៃដដែល អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក JD Vance បាននិយាយថា អ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមអធិការកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) វិលត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញ បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាជុំទីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់។ ថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង Burgenstock ប្រទេសស្វីស លោក Vance បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការពិភាក្សាអំពីការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមអធិការកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញ អាចចាប់ផ្តើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្នុងបរិបទដែលអ៊ីរ៉ង់បានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ IAEA បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល និងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥។

រីឯខ្លួនវិញ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Esmaeil Baqaei បាននិយាយមុននោះថា "មានការពិភាក្សាខ្លីមួយលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ ប៉ុន្តែវាមិនបានចូលដល់លម្អិតទេ"។ អ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីណាមួយ ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមអធិការកិច្ច IAEA ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះនៅឡើយទេ។

ទាក់ទងនឹងភាគីសម្របសម្រួលផ្សះផ្សា នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន លោក Shehbaz Sharif បាននិយាយថា ការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសវិជ្ជមាន និងស្ថាបនា ដោយបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការកម្រិតខ្ពស់មួយ ដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការនយោបាយ ព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមជុំចរចាបច្ចេកទេសបន្ទាប់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម រៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top