ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការយោធាជាមួយអ៊ីរ៉ង់
នាថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានជូនដំណឹងថា នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Gerald R. Ford បានចាកចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ាបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់។ យោងតាមមន្ត្រីរូបនេះ នាវា USS Gerald R. Ford មានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវរបស់បញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុប។ ចំនួននាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅសល់នៅមជ្ឈិមបូព៌ាមានចំនួន ២០ គ្រឿង រួមទាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln និង USS George H.W. Bush។
នៅក្នុងការវិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃដដែល (ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា) ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកសភា ដោយជូនដំណឹងថា សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បាន “ចប់ហើយ” ដោយសាររយៈពេល ៦០ ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបានផុតកំណត់។ យោងតាម Politico ចលនាចុងក្រោយនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយការជជែកវែកញែកអំពីការដែលថា តើសភាត្រូវការអនុម័តជម្លោះនេះឬអត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក ត្រាំ ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថា សង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាអាចនឹងនៅឆ្ងាយពីចប់; ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការគំរាមកំហែងដែលទីក្រុងតេអេរ៉ង់បង្កឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួននៅតែ “មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់”។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ រដ្ឋបាលលោក ត្រាំ បានប្រកាសពីផែនការដកកងទ័ពប្រហែល ៥.០០០ នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់មន្ទីរបញ្ចកោណបាននិយាយថា សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប “មិនទាន់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេ” ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សម្ព័ន្ធភាព “មិនអាចជាផ្លូវឯកទិសបានទេ”៕