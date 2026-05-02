ព័ត៌មាន

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការយោធាជាមួយអ៊ីរ៉ង់

រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកសភា ដោយជូនដំណឹងថា សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បាន “ចប់ហើយ” ដោយសាររយៈពេល ៦០ ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបានផុតកំណត់។

ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋ​អាមេរិកលោក ដូណាល ត្រាំ។ រូបថត៖ Reuters

នាថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានជូនដំណឹងថា នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Gerald R. Ford បានចាកចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ាបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់។ យោងតាមមន្ត្រីរូបនេះ នាវា USS Gerald R. Ford មានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវរបស់បញ្ជាការដ្ឋាន​របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុប​។ ចំនួននាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅសល់នៅមជ្ឈិមបូព៌ាមានចំនួន ២០ គ្រឿង រួមទាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln និង USS George H.W. Bush។

នៅក្នុងការវិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃដដែល (ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា) ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកសភា ដោយជូនដំណឹងថា សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បាន “ចប់ហើយ” ដោយសាររយៈពេល ៦០ ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបានផុតកំណត់។ យោងតាម ​​Politico ចលនាចុងក្រោយនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយការជជែកវែកញែកអំពីការដែលថា តើសភាត្រូវការអនុម័តជម្លោះនេះឬអត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក ត្រាំ ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថា សង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាអាចនឹងនៅឆ្ងាយពីចប់; ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការគំរាមកំហែងដែលទីក្រុងតេអេរ៉ង់បង្កឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួននៅតែ “មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់”។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ រដ្ឋបាលលោក ត្រាំ បានប្រកាសពីផែនការដកកងទ័ពប្រហែល ៥.០០០ នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់មន្ទីរបញ្ចកោណបាននិយាយថា សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប “មិនទាន់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេ” ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សម្ព័ន្ធភាព “មិនអាចជាផ្លូវឯកទិសបានទេ”៕

តាម vovworld.vn/km-KH

នាំ​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម-ជប៉ុន​កើន​ដល់ ៦០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ ២០៣០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅ​ទីស្នាក់ការ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ឡេ មិញហ៊ឹង បាន​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ស្វាគមន៍​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុនតាកាអ៊ីឈី សាណាអេ។
