ព័ត៌មាន
ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក JD Vance បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី
១៤ ខែមិថុនា ដែលជាវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។
ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី "Good Morning America" របស់
ABC News លោក Vance បាននិយាយថា
ពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការមួយ គ្រោងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី ១៩
ខែមិថុនា។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក ប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានប្រកាសពីមុនថា
គេបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាឯកឆ័ន្ទជាមួយទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ
និងស្តារចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រឡើងវិញតាមរយៈច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនថាមពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោក។
នាថ្ងៃដដែល
បណ្តាប្រទេសអារ៉ាប់បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់
ដោយសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់
និងការចូលរួមការទូតដ៏ទូលំទូលាយជាងមុន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ
អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនាវាចរណ៍អន្តរជាតិ (IMO) លោក Arsenio
Dominguez បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្រេចបានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់
ដោយចាត់ទុកថា
ប្រការនេះនឹងជួយជំរុញផែនការជម្លៀសនាវិករាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅជិតច្រកសមុទ្រ
Hormuz។
មុននោះ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី
បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់
ព្រមតាំងស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរវាងភាគីទាំងពីរផងដែរ៕