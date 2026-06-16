Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី "Good Morning America" របស់ ABC News លោក Vance បាននិយាយថា ពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការមួយ គ្រោងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា។
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក JD Vance ថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៅពេលលោកមកដល់មូលដ្ឋានទ័ព Andrews រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦។ (រូបថត៖ Matt Rourke/REUTERS)

អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក JD Vance បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ដែលជាវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ​ក្រោយពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី "Good Morning America" ​​របស់ ABC News លោក Vance បាននិយាយថា ពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការមួយ គ្រោងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក ប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានប្រកាសពីមុនថា គេបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាឯកឆ័ន្ទជាមួយទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ និងស្តារចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រឡើងវិញតាមរយៈច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនថាមពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោក។

នាថ្ងៃដដែល បណ្តាប្រទេសអារ៉ាប់បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ ដោយសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ និងការចូលរួមការទូតដ៏ទូលំទូលាយជាងមុន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនាវាចរណ៍អន្តរជាតិ (IMO) លោក Arsenio Dominguez បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្រេចបានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ ដោយចាត់ទុកថា ប្រការនេះនឹងជួយជំរុញផែនការជម្លៀសនាវិករាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅជិតច្រកសមុទ្រ Hormuz។

មុននោះ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ ព្រមតាំងស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរវាងភាគីទាំងពីរផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ចេញដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប ៣៥ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ចេញដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប ៣៥ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារដ៏មានអត្ថន័យពិសេស ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឋានៈថ្មី ទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ជាដៃគូដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី ជិតស្និទ្ធ និងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់វៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top