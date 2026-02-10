ព័ត៌មាន
ឆ្លងបទពិសោធន៍ធ្វើសិប្បកម្មម្រ័ក្សណ៍ខ្មុក នៅចំកណ្តាលវិថីបុរាណ
នៅក្នុងទីធ្លាដ៏ពិសិដ្ឋនៃសាលាភូមិ Ha Vi ដែលជាទីសក្ការៈបូជាគ្រូធំនៃរបស់សិប្បកម្មម្រ័ក្សណ៍ខ្មុក Tran Lu workshop "ដើរតាមគន្លងជើងសេះរបស់ព្រះ Giong" បានបើកចេញបរិយាកាសដែលតភ្ជាប់សិល្បៈម្រ័ក្សណ៍ខ្មុកប្រពៃណី និងជីវភាពសម័យទំនើប។ ដោយបំផុសគំនិតពីរូបភាពរបស់ ព្រះ Giong នៅក្នុងរឿងព្រេងវៀតណាម សិប្បករ Nguyen Tan Phat មិនត្រឹមតែបង្ហាញឡើងវិញនូវនិមិត្តរូបនៃវីរបុរសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបញ្ចូលនូវស្មារតីសហសម័យតាមរយៈ សិប្បិកម្មម្រ័ក្សណ៍ខ្មុកប្រពៃណីផងដែរ។
“ខ្ញុំចង់នាំយករូបភាពសត្វសេះពីរឿងព្រេងនិទាន ដែលជារូបសេះដ៏ខ្លាំងក្លា មានមហិទ្ធិឫទ្ធិ និងបង្កប់ដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិ។ ប្រធានបទនៃ Workshop នេះគឺ "ដើរតាមគន្លងជើងសេះរបស់ព្រះ Giong" ខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនសហគមន៍នូវរាល់តម្លៃវប្បធម៌ដែលរូបភាពសេះរបស់ព្រះ Giong បានបន្សល់ទុកមក ជានិមិត្តរូបនៃភាពខ្លាំងក្លា ការជម្នះរាល់ការលំបាក ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត"។
អ្នកចូលរួមមានឱកាសអនុវត្តបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋាននៃសិប្បិកម្មម្រ័ក្សណ៍ខ្មុកប្រពៃណីដូចជាការគូរ ការបិទសំបកស៊ុត ការលាបព៌ណម្រ័ក្សណ៍ ហើយបានស្វែងយល់អំពីការបង្កើតរូបរាងសត្វសេះ ក្នុងវិចិត្រសិល្បៈប្រជាប្រិយ និងសិល្បៈម្រ័ក្សណ៍ខ្មុកសម័យទំនើបផងដែរ៕