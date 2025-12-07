ព័ត៌មាន
ចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣៖ ប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ជាក់ឋានៈរបស់ខ្លួន
ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣ នឹងបើកនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ។ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមនឹងចូលរួមជាមួយសមាជិកចំនួន ១.១៦៥ នាក់ រួមទាំងអត្តពលិក ៨៤២ នាក់ គ្រូបង្វឹក ១៨៩ នាក់ អ្នកជំនាញ ១៩ នាក់ ដោយប្រកួតប្រជែងប្រភេទកីឡាចំនួន ៤៧ ក្នុងចំណោម ៦៦ ប្រភេទកីឡា ដោយមាន ៤៤៣ ក្នុងចំណោម ៥៧៣ វិញ្ញាណសារប្រកួតប្រជែងសរុប។ គោលដៅរបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមគឺឈ្នះមេដាយមាសពី ៩០ ទៅ ១១០ ហើយខិតខំរក្សាតំណែងក្នុងចំណោមកំពូលទាំង ៣ នៃគណៈប្រតិភូទាំងមូល។ ប្រធានគណៈប្រតិភូ លោក ង្វៀន ហុង មិញ បានចែករំលែកថា៖ “គណៈប្រតិភូនឹងប្តេជ្ញាចិត្តប្រកួតប្រជែងដោយភាពក្លាហាន ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពថ្លៃថ្នូរនៃស្មារតីកីឡា ហើយនឹងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត ដើម្បីនាំមកនូវមោទនភាពដល់អ្នកគាំទ្រ និងកីឡាវៀតណាម។ យើងសង្ឃឹមថា អត្តពលិក និងគ្រូបង្វឹកទាំងអស់នឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្ហាញពីភាពក្លាហាន និងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវៀតណាមតាមរបៀបដ៏ថ្លៃថ្នូរ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុត”។
កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣ មិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងដែលឆន្ទៈ ភាពក្លាហាន និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កីឡាវៀតណាមត្រូវបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង និងបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងផងដែរ៕