ចិននិងកម្ពុជាសម្រេចបាន ៦ ចំណុចនៃការឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ "២+២" លើកដំបូង
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក វ៉ាង យី ប្រកាសជាមួយសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ "២+២" ដែលបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា។
ដូច្នេះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក បង្កើនសន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ។ លើសពីនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ ដោយផ្តោតយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត និងការក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិត និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ។ ចិន និងកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើសមភាព ការមិនជ្រៀតជ្រែក និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក គាំទ្រពាណិជ្ជកម្មសេរីសកល និងតួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី បានមានប្រសាសន៍ថា ចិនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមជាមួយកម្ពុជា អភិវឌ្ឍន៍យន្តការសន្ទនា ២+២ ទៅជាវេទិកាយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ សន្តិសុខ និងការពារជាតិ៕