ព័ត៌មាន
ចិនចាត់ទុកទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមជាទិសដៅអាទិភាពក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសជានិច្ច
ថ្លែងក្នុងពិធីជប់លៀង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung បាន អះអាងថា នាពេលខាងមុខ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេច រួមជាមួយបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនចិន ខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងថែមទៀតទំនាក់ទំនងដៃគូ សហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងជំរុញការកសាងសហគមន៍ចែក រំលែកអនាគតវៀតណាម-ចិនផងដែរ។
រីឯខ្លួនវិញ ភារធារីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Wang Qun បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា ចិនចាត់ទុកទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមជាទិសដៅអាទិភាពជានិច្ច នៅក្នុងគោលនយោបាយការទូតអ្នកជិតខាង។ លោក Wang Qun បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួមជាមួយវៀតណាម អនុវត្តន៍ការយល់ដឹងរួមកម្រិត ខ្ពស់ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរលើការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៕