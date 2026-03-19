ព័ត៌មាន
ចាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់រដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិថ្មី
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន
បានស្នើឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តរក្សាស្មារតីទទួលខុសត្រូវ
សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ រៀបចំខ្លឹមសារនិងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ដើម្បីធានាថា
សម័យប្រជុំលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងឱឡារិក វិទ្យាសាស្ត្រ
និងមានប្រសិទ្ធភាព
ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិថ្មី៖ “បន្តយកចិត្តទុកដាក់
រៀបចំខ្លឹមសារនិងដំណាក់កាលនីមួយៗយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយធានាថា
ការងារទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញ ប្រកបដោយសមកាលកម្ម និងទាន់ពេលវេលា។
ដំបូងបង្អស់ ត្រូវការរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់លើការងារបុគ្គលិក។ ទីពីរ ត្រូវសុក្រឹត្យ
និងដាក់បញ្ចូលមតិយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
ដាក់ជូនឯកសារផ្លូវការនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
ទៅកាន់សមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតឱ្យបានឆាប់ៗ។ មិនដូចអាណត្តិមុនៗទេ នៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃអាណត្តិថ្មី
រដ្ឋសភានឹងពិចារណា ផ្តល់យោបល់និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ដូច្នេះហើយ
ការងាររៀបចំត្រូវតែមានភាពហ្មត់ចត់ជាងមុន”។
តាមផែនការ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ រដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន
៩ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ១៕