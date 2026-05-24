ព័ត៌មាន
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីវៀតណាមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីចំនួន ១១២
តាមនោះ
បញ្ជាក់ពីតំណែងលេខមួយរបស់វៀតណាមក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ពិភពលោក
ដោយមានចំណែកទីផ្សារនាំចេញ ៨០% នៃទីផ្សារនាំចេញសកល។
គិតត្រឹមតែ៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់វៀតណាមបានឈានដល់
២១៧.០០០ តោន ដែលមានតម្លៃនាំចេញជិត ១.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើងទាំងបរិមាណ
និងតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅឆ្នាំនេះ
តម្លៃនាំចេញនៃឧស្សាហកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានព្យាករថា នឹងឈានដល់ ៥
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
បច្ចុប្បន្ន
ខេត្តដុងណាយត្រូវបានស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់វៀតណាម
ដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រហែល ១៧៦.០០០ ហិកតា
និងផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ៣០០.០០០ តោន។ លើសពីនេះ
ទីក្រុងដុងណាយក៏ត្រូវបានស្គាល់ថា ជាមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសកល ដែលមានអាជីវកម្ម
និងកន្លែងផលិតជិត ២.៨០០ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ ការកែច្នៃបឋម
និងការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទី។ អាជីវកម្មមួយចំនួនបានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប
និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលកែច្នៃស៊ីជម្រៅ។
ដោយមានតម្លៃនាំចេញសរុបឈានដល់ប្រហែល ៨,០៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងតម្លៃនាំចូលឈានដល់ប្រហែល ៥,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ទីក្រុងដុងណាយនៅតែបន្តរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេស៕