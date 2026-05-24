ព័ត៌មាន

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីវៀតណាមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីចំនួន ១១២

យោងតាមទិន្នន័យថ្មីបំផុតពីនាយកដ្ឋានគយ កាលពីឆ្នាំមុន តម្លៃនាំចេញសរុបនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីវៀតណាមបានឈានដល់ជាង ៥,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នាំចេញទៅកាន់ប្រទេស និងដែនដីចំនួន ១១២។
ដី និងអាកាសធាតុនៅខេត្តដុងណាយ សមស្របសម្រាប់ដើមស្វាយចន្ទី ដូច្នេះគុណភាពនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលល្អបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក (រូបថត៖ nhandan.vn)

តាមនោះ បញ្ជាក់ពីតំណែងលេខមួយរបស់វៀតណាមក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ពិភពលោក ដោយមានចំណែកទីផ្សារនាំចេញ ៨០% នៃទីផ្សារនាំចេញសកល។

គិតត្រឹមតែ៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់វៀតណាមបានឈានដល់ ២១៧.០០០ តោន ដែលមានតម្លៃនាំចេញជិត ១.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើងទាំងបរិមាណ និងតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅឆ្នាំនេះ តម្លៃនាំចេញនៃឧស្សាហកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានព្យាករថា នឹងឈានដល់ ៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

បច្ចុប្បន្ន ខេត្តដុងណាយត្រូវបានស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់វៀតណាម ដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រហែល ១៧៦.០០០ ហិកតា និងផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ៣០០.០០០ តោន។ លើសពីនេះ ទីក្រុងដុងណាយក៏ត្រូវបានស្គាល់ថា ជាមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសកល ដែលមានអាជីវកម្ម និងកន្លែងផលិតជិត ២.៨០០ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ ការកែច្នៃបឋម និងការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទី។ អាជីវកម្មមួយចំនួនបានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលកែច្នៃស៊ីជម្រៅ។

ដោយមានតម្លៃនាំចេញសរុបឈានដល់ប្រហែល ៨,០៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងតម្លៃនាំចូលឈានដល់ប្រហែល ៥,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ទីក្រុងដុងណាយនៅតែបន្តរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេស៕

តាម vovworld.vn/km-KH

