ព័ត៌មាន

គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦

គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ព្រមទាំងធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងរក្សាតុល្យភាពរវាងល្បឿននិងគុណភាពនៃកំណើន។
សន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់រដ្ឋាភិបាល។ (រូបថត៖ VGP)

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ ថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម លោក ឡេ តិន គុន បានឲ្យដឹងថា គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ព្រមទាំងធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងរក្សាតុល្យភាពរវាងល្បឿននិងគុណភាពនៃកំណើន។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានសង្កត់ធ្ងន់លើក្រុមដំណោះស្រាយមួយចំនួន។ ដំបូងឡើយ ត្រូវតែជ្រួតជ្រាប និងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយ រដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦; សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងគោលនយោបាយសាពើពន្ធ និងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ រួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយម៉ាក្រូផ្សេងទៀត; ស្រាវជ្រាវយ៉ាងឆាប់ៗ ការកសាងគម្រោងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួនដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងបរិបទថ្មី; លើកកំពស់គុណភាពនៃកំណើន ធនធានមនុស្ស និងផលិតភាពការងារ; អភិវឌ្ឍន៍ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ឡេ​ តិន​គុន បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា បន្តសុក្រិត ស្ថាប័ន និងសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាល កែលម្អយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ហើយអនុវត្តន៍ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងការ បែងចែក ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី Ferdinand Romualdez Marcos Jr. នៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ឆ្នាំ ២០២៦ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨ នៅទីក្រុង Cebu ប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែឧសភា។
