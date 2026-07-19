ព័ត៌មាន
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺន
ឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ គឺជាកន្លែងបញ្ចុះ សពយុទ្ធជនពលីជិត ១១.០០០ នាក់ ដែលបានពលីជីវិតលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងនៅប្រទេសឡាវ ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារមាតុភូមិ។ ក្នុងបរិយាកាសដ៏ឧឡារិក គណៈប្រតិភូបានរោទ៍កណ្តឹង ដាក់ផ្កានិងធូប គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីទូទាំងប្រទេស ដែលបានលះបង់យុវវ័យ និងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។
នៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីជាតិ ទឿង សឺន គណៈប្រតិភូបានដាក់ផ្កា និងធូបដោយគោរព ដើម្បីរំលឹកដល់វីរៈយុទ្ធជនពលី។ នេះគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់យុទ្ធជនពលីជិត ១០.៣០០ នាក់ ដែលបានពលីជីវិតនៅខ្សែផ្លូវទឿង សឺន៕
រណសិរ្សផ្លូវជាតិលេខ ៩ (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា រណសិរ្សផ្លូវជាតិលេខ ៩ - ខែ សាញ់) លាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៩ ដោយចាប់ផ្តើមពីទីក្រុង ដុង ហា (ក្វាង ទ្រី) និងលាតសន្ធឹងដល់ព្រំដែនឡាវ និងជ្រៅចូលទៅក្នុងខេត្ត សាវ៉ាន់ណាខែត (ឡាវ)។ នេះគឺជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋ អាមេរិក។
ផ្លូវ ទឿង សឺន (ផ្លូវលំហូជីមិញ ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក) គឺជាបណ្តាញដឹកជញ្ជូនយោធាយុទ្ធសាស្ត្រដែលលាតសន្ធឹងពីភាគខាងជើងឆ្លងកាត់ភាគកណ្តាល តំបន់តីង្វៀន តភ្ជាប់ទៅណាមប៊ូខាងកើត ហើយក៏មានដៃផ្លូវលាតសន្ធឹងដល់ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជាតាមបណ្តោយជួរភ្នំទឿងសឺន។ ផ្លូវហូជីមិញសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយផ្អែកលើការទទួលមរតកផ្នែកមួយនៃផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ៕