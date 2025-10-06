Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គណៈប្រតិភូ Famtrip របស់ឥណ្ឌាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុង Da Nang

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូ Famtrip រួមមានសមាជិក ៣០នាក់ នៃក្រុមហ៊ុនរៀបចំផែនការអាពាហ៍ពិពាហ៍ឥណ្ឌាឈានមុខគេ ដើម្បីមកពិនិត្យមើលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុង Da Nang និងទស្សនាតំបន់ទេសចរណ៍ល្បីៗរបស់ទីក្រុង។

ពិធីរៀបមង្គោលការរបស់កូនក្រមុំនិងកូនកំលោះឥណ្ឌាមួយគូរត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុង Da Nang (រូបថត៖ VOV)

គណៈប្រតិភូ Famtrip បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើផលិតផលទេសចរណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុង Da Nang។ នេះគឺជាគោលដៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយ សារការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រមណីយដ្ឋានស្តង់ដារអន្តរជាតិ បណ្តាញដឹកជញ្ជូនទំនើបនិងសម្រស់ធម្មជាតិ ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់តម្រូវការនៃការរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់ជនជាតិឥណ្ឌា។

គណៈប្រតិភូ Famtrip ឥណ្ឌាបានមកពិនិត្យទេសចរណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុង Da Nang (រូបថត៖ VOV)

 

បច្ចុប្បន្ននេះ ឥណ្ឌាបានឡើងឈរនៅលំដាប់ទី ៣ ក្នុងចំណោមទីផ្សារទេសចរណ៍អន្តរជាតិទៅកាន់ទីក្រុង Da Nang កើនឡើងទ្វេដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាបានស្គាល់ទីក្រុង Da Nang ជា "ឋានសួគ៌" ទេសចរណ៍លំដាប់ខ្ពស់ និងជាគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទីក្រុង Da Nang ក៏ជាតំបន់ដំបូងគេក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលអនុវត្តកម្មវិធីសាកល្បងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងពិធីមង្គលការ ដោយមានការគាំទ្រពិសេសជាច្រើនដូចជា៖ ការបង្ហាញព័ត៌មានស្វាគមន៍នៅលើអេក្រង់ Led នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Da Nang ការសម្តែងសិល្បៈប្រពៃណី ការជូនផ្កា និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់កូនក្រមុំនិងកូនកំលោះ រួមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តដ៏ទាក់ទាញដូចជាកញ្ចប់ថត flycam រាត្រីក្រេបទឹកឃ្មុំ ដំណើរទេសចរណ៍ស៊ីក្លូ...ជាដើម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បណ្តាមូលដ្ឋានត្រៀមវិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ Matmo

បណ្តាមូលដ្ឋានត្រៀមវិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ Matmo

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ព្យាករណ៍ធនធានជលសាស្ត្រ បានឲ្យដឹងថា នៅវេលាម៉ោង ៥៖០០នាទីព្រឹកនថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ចំណុចកណ្តាលនៃព្យុះ Matmo មានចម្ងាយប្រហែល ១១០ គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើត-ឦសាន នៃកោះហៃណាន (ប្រទេសចិន)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top