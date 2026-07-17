Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខេត្តឡឹម ដុង ដាក់ពង្រាយការប្រមូលគំរូជីវសាស្រ្តជាបន្ទាន់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធនាការ ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ខេត្តឡឹម ដុងកំពុងដាក់ពង្រាយការប្រមូលគំរូជីវសាស្រ្តជាបន្ទាន់នៅទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជននៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។

បច្ចុប្បន្ននេះ ខេត្ត ឡឹម ដុង បានបង្ហើយរួចជាស្រេចការងារប្រមូលគំរូជីវសាស្រ្តសម្រាប់ទីបញ្ចុះសពចំនួន ៩ កន្លែងក្នុងចំណោម១១កន្លែងសរុប។ វរសេនីយ៍ឯក ត្រឹន ថាញ់ សឺន អនុប្រធានកិច្ចការនយោបាយនៃទីបញ្ជាការយោធាខេត្តឡឹដុង និងជាសមាជិកនៃគណៈ កម្មាធិការដឹកនាំខេត្តសម្រាប់ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ៥១៥) បានថ្លែងថា៖ “ឡឹម ដុង បានប្តេជ្ញាចិត្តដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីបង្ហើយការប្រមូលសំណាកជីវសាស្រ្តមុនថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦។ ក្រៅពីការងារជីកកកាយដើម្បីប្រមូលសំណាកជីវសាស្រ្តសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត DNA យើងកំពុងអនុវត្តន៍ផែនការប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ យើងបានណែនាំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំលេខ ៥១៥ ឲ្យចេញលិខិតចំហទៅកាន់អង្គការនយោបាយ និងសង្គមទាំងអស់ ភ្នាក់ងារ ក្រសួង និងជាពិសេសប្រជាជន ដោយស្នើព័ត៌មាន និងតម្រុយអំពីផ្នូររបស់យុទ្ធជនពលី ដើម្បីឱ្យយើងអាចមានក្រុមស្វែងរក និងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នៅអគាររដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top