Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខេត្តឌៀនបៀនត្រូវផ្តោតលើការច្នៃប្រឌិតគំរូកំណើននិងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដោយឡែករបស់ខ្លួន

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា នៅខេត្តឌៀនបៀន ក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឌៀនបៀន នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានថ្លែងថា ខេត្តឌៀនបៀន មានសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ និងឱកាសជាច្រើនសម្រាប់បង្កើនកំណើន។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង ថ្លែងក្នុង​ជំនួប​ធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឌៀនបៀន។ រូបថត៖ VNA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តឌៀនបៀន ផ្តោតលើការផ្លាស់​ប្តូរថ្មីគំរូកំណើន បង្កើតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងពិសេសដោយឡែករបស់ខេត្ត៖ “នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច សេវាកម្មគឺជាវិស័យធំបំផុត ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើការកសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនទំនើបដូចជា Tay Trang និង A Pa Chai ដើម្បីឱ្យខេត្តឌៀនបៀនក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន និងឡូជីស្ទិក នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ ជាច្រកទ្វារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់។ ជាមួយគ្នានោះ ត្រូវ​ប្រែក្លាយគុណសម្បត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋានឌៀនបៀន បេតិកភណ្ឌជាតិពិសេស ឌៀនបៀនភូ ប្រព័ន្ធបេតិកភណ្ឌទេសភាពដ៏ពិសេសដូចជា Muong Thanh ពិធីបុណ្យផ្ការជើងគោ ទៅជាធនធានដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍។ នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃ អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្ពោះទៅរកថាមពលទំនើបគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវ។ ឌៀនបៀនក៏ត្រូវផ្តោតលើវិស័យជាក់ស្តែងមួយចំនួន ដូចជាកសិកម្ម ការកែច្នៃស៊ីជម្រៅ ផលិតផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព និងផលិតផលស្នូល”។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តឌៀនបៀនរក្សាអត្រាបើកចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងក្រុមកំពូលនៅក្នុងប្រទេស ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៃផែនការនៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ខេត្តឌៀន បៀន ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ បង្កើនអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមានៃការប្រើប្រាស់អាកាសយានដ្ឋានឌៀនបៀន និងបង្កើតអ័ក្សលំហយុទ្ធសាស្ត្រដែលតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត"

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្មនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងជនមាន គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top