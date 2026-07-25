ព័ត៌មាន
ខេត្តឌៀនបៀនត្រូវផ្តោតលើការច្នៃប្រឌិតគំរូកំណើននិងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដោយឡែករបស់ខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តឌៀនបៀន ផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំរូកំណើន បង្កើតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងពិសេសដោយឡែករបស់ខេត្ត៖ “នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច សេវាកម្មគឺជាវិស័យធំបំផុត ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើការកសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនទំនើបដូចជា Tay Trang និង A Pa Chai ដើម្បីឱ្យខេត្តឌៀនបៀនក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន និងឡូជីស្ទិក នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ ជាច្រកទ្វារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់។ ជាមួយគ្នានោះ ត្រូវប្រែក្លាយគុណសម្បត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋានឌៀនបៀន បេតិកភណ្ឌជាតិពិសេស ឌៀនបៀនភូ ប្រព័ន្ធបេតិកភណ្ឌទេសភាពដ៏ពិសេសដូចជា Muong Thanh ពិធីបុណ្យផ្ការជើងគោ ទៅជាធនធានដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍។ នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃ អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្ពោះទៅរកថាមពលទំនើបគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវ។ ឌៀនបៀនក៏ត្រូវផ្តោតលើវិស័យជាក់ស្តែងមួយចំនួន ដូចជាកសិកម្ម ការកែច្នៃស៊ីជម្រៅ ផលិតផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព និងផលិតផលស្នូល”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តឌៀនបៀនរក្សាអត្រាបើកចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងក្រុមកំពូលនៅក្នុងប្រទេស ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៃផែនការនៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ខេត្តឌៀន បៀន ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ បង្កើនអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមានៃការប្រើប្រាស់អាកាសយានដ្ឋានឌៀនបៀន និងបង្កើតអ័ក្សលំហយុទ្ធសាស្ត្រដែលតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់៕