ខេត្តដាក់ឡាក់ ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការរំលោភបំពានលើការនេសាទ ដោយខិតខំដកកាតលឿង IUU
ក្រុមនាវានេសាទនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រហ័រ ហៀប លេខ ២ (រូបថត៖ VNA)
នៅខេត្តដាក់ឡាក់ កម្លាំងមុខងារកំពុងប្រមូលផ្តុំ រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ និងដោះស្រាយការរំលោភបំពានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដក “កាតលឿង” របស់គណៈកម្មការនេសាទ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បច្ចុប្បន្ននេះ ខេត្តដាក់ឡាក់បានអនុវត្តវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រងកងនាវានេសាទ; ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនាវានេសាទ; ការតាមដានប្រភពដើមនៃអាហារសមុទ្រដែលប្រមូលផលបាន និងដោះស្រាយការរំលោភបំពាន។ នាវានេសាទទាំង ១០០% នៅក្នុងខេត្ត បានដំឡើងប្រព័ន្ធតាមដាននាវា (VMS) តាមតម្រូវការ; ប្រតិបត្តិការទូកនេសាទចូល និងចេញពីកំពង់ផែតាំង ១០០% ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ នាពេលខាងមុខ ខេត្តដាក់ឡាក់ប្តេជ្ញាបន្តដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការរំលោភលើការនេសាទ IUU (ខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនបានគ្រប់គ្រង)។ វរសេនីយ៍ឯក វ៉ូ យី ទួន អនុប្រធាន និងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត ព្រហ្មទណ្ឌនៃនគរបាលខេត្តដាក់ឡាក់ បានឲ្យដឹងថា៖ “នគរបាលខេត្តបានណែនាំឲ្យនគរបាលឃុំ និងសង្កាត់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន ១២ សម្របសម្រួលជាមួយកងការពារព្រំដែន និងកងកម្លាំងផ្សេងទៀត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយការនេសាទ IUU ខុសច្បាប់ ជាពិសេសបន្តគ្រប់គ្រងនាវានេសាទនៅឯនាយសមុទ្រស្របតាមច្បាប់ សំដៅដកកាតលឿង IUU នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ”។
ដោយយល់ស្របនឹងការដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់អាជ្ញាធរ ចំពោះការរំលោភបំពាន IUU អ្នកនេសាទក្នុងស្រុកបាននិយាយថា៖ ប្រជាជនក៏យល់ស្របផងដែរថា អ្នកដែលមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិត្រូវតែចាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងស្របតាមច្បាប់៕