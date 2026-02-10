ព័ត៌មាន
ខេត្តខាញ់ហ័រដាក់ចេញគោលបំណងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចំនួន ៣៣ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០៣០
ជាពិសេស នៅឆ្នាំ ២០៣០ ខេត្តរំពឹងថានឹងមានបន្ទប់ស្នាក់នៅទេសចរណ៍ប្រហែល ១០០.០០០ បន្ទប់; ចំណូលសរុបពីភ្ញៀវទេសចរឈានដល់ ៩ ពាន់លានដុល្លារ; ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរពេលយប់ចំនួន ៣៣ លាននាក់ (ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន ៤០-៤៥%); និងបង្កើតការងារសម្រាប់កម្មករជាង ៣០០,០០០ នាក់។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានកំណត់ក្រុមដំណោះស្រាយសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយ៖ ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ខេត្តខាញ់ហ័រទៅជាគោលដៅលេចធ្លោមួយ; កសាងការទទួលស្គាល់ម៉ាកយីហោ; បង្កើនការតភ្ជាប់ និងភាពងាយស្រួលចូលប្រើប្រាស់; លើកកម្ពស់បទពិសោធន៍របស់អ្នកទស្សនា; ធានាបាននូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុ; និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចឆ្លាតវៃ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង អភិបាលកិច្ចគោលដៅទំនើប ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពេលយប់ និងការបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញដែលភ្ជាប់ទៅនឹងតម្លៃវប្បធម៌ និងបេតិកភណ្ឌដូចជាសំបុកបក្សី ឈើគ្រញូង វប្បធម៌ចាម និងពិធីបុណ្យ Ka-te ដែលរួមចំណែកដល់អត្តសញ្ញាណពិសេសនៃវិស័យទេសចរណ៍របស់ខេត្ត៕