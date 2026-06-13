ព័ត៌មាន
ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan ប្តេជ្ញាពង្រីកការវិនិយោគក្នុងវិស័យថាមពលរបស់វៀតណាម
ក្នុងជំនួបនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Minh Vu បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពវិនិយោគ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាពិសេសក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាភាគីរួមចំណែកដល់គម្រោងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងកាត Nghi Son (NSRP) ហើយបានស្នើឲ្យមានការពង្រីកសកម្មភាពវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យថាមពលបៃតង រួមទាំងការចម្លងគំរូផលិតកម្មគ្រាប់ថាមពលបៃតង Idemitsu នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសវៀតណាម។
ចំណែកលោក Hirano បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅសម្រាប់គម្រោងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Nghi Son និងការពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យថាមពលរបស់វៀតណាម រួមទាំងថាមពលបៃតង និងការផលិតផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងឆៅ។ លោកបានសន្យាថានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅ និងបង្កើតប្រាក់ចំណេញសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៕