Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan ប្តេជ្ញាពង្រីកការវិនិយោគក្នុងវិស័យថាមពលរបស់វៀតណាម

នាថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការ ក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសលោក Nguyen Minh Vu បានទទួលលោក Atsuhiko Hirano នាយកតំណាង និងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan (ជប៉ុន)។

រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Nghi Son។ រូបថត៖ Vu Sinh/TTXVN

ក្នុងជំនួបនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Minh Vu បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពវិនិយោគ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាពិសេសក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាភាគីរួមចំណែកដល់គម្រោងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងកាត Nghi Son (NSRP) ហើយបានស្នើឲ្យមានការពង្រីកសកម្មភាពវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យថាមពលបៃតង រួមទាំងការចម្លងគំរូផលិតកម្មគ្រាប់ថាមពលបៃតង Idemitsu នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសវៀតណាម។

ចំណែកលោក Hirano បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅសម្រាប់គម្រោងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Nghi Son និងការពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យថាមពលរបស់វៀតណាម រួមទាំងថាមពលបៃតង និងការផលិតផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងឆៅ។ លោកបានសន្យាថានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅ និងបង្កើតប្រាក់ចំណេញសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងកាហ្សាន ប្រទេសរុស្ស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top