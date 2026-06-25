ព័ត៌មាន
ក្រុមដំណោះស្រាយចំនួន ៧ សម្រាប់ជំរុញការនាំចេញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់
នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម យ៉ា ទូក នៅក្នុង "សន្និសីទជំរុញការនាំចេញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនពីរខ្ទង់" ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម យ៉ា ទូក បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការជំរុញការនាំចេញត្រូវបានកំណត់ថា ជាភារកិច្ចសំខាន់និងបន្ទាន់។ ដើម្បីជំនះការលំបាក និងអនុវត្តដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម យ៉ា ទូក បានស្នើឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើតផែនការគ្រប់គ្រង និងដំណោះស្រាយសមស្របតាមតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ…។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម យ៉ា ទូច បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មគឺជាវិស័យដែលយើងត្រូវ ផ្តោត នាពេលខាងមុខ។ មានតែការផលិតដែលមានស្ថេរភាពទេ ទើបយើងអាចមានការនាំចេញបាន។ យើងនៅតែសហការជាមួយសហគ្រាស FDI ប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មរបស់យើងភាគច្រើនផលិតឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ ហើយឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភគឺពិបាកសម្រាប់កំណើននាំចេញ និងពិបាកសម្រេចបាននូវភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ ខ្ញុំស្នើឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មស្រាវជ្រាវ និងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអំពីការកសាង និងលើកកម្ពស់ភាពម្ចាស់ការក្នុងការនាំចេញ ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”៕
នៅក្នុងបរិបទនៃការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មសកលដែលបានព្យាករណ៍ ការនាំចេញរបស់វៀតណាមបានរក្សាអត្រាកំណើនខ្ពស់។ នៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ចំណូលនាំចេញសរុបបានឈានដល់ជិត ២៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើងជាង ២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលលើសពីគោលដៅកំណើននាំចេញសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ។