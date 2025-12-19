ព័ត៌មាន
ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញនិងធានាសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក វូ ឈៀន ថាំង មានប្រសាសន៍ថា នៅឆ្នាំ២០២៥ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗ ជាច្រើន ដើម្បីបំពេញតាមការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិលើសិទ្ធិមនុស្ស។ ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិពលកម្មនិងការងារ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក វូ ចៀន ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិការងារ និងសិទ្ធិពលកម្ម យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីអាចឡើងផ្សរហ៊ុនពលកម្ម ដើម្បីធានាថា ប្រជាជនមានការងារធ្វើ។ ដូច្នេះ ក្រសួងបានដឹកនាំយ៉ាងសកម្ម។ ច្បាប់ពលកម្ម ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបានអនុម័ត។ ក្នុងវិស័យការងារនៅក្រៅប្រទេស ក្រសួងក៏បានយល់ព្រម និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គការនានានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីធានាបាននូវការកៀរគរធនធានរបស់យើងពីខាងក្រៅ"។
នៅឆ្នាំ ២០២៦ ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយគណៈកម្មការអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការ លុបបំបាត់ការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រី។ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនា ក្រសួងនឹងបង្កើតផែនការសកម្មភាពមួយ ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការ ដោយបញ្ជាក់ពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់របស់វៀតណាម ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ខណៈពេលដែលពង្រឹងសមត្ថភាពកម្មាភិបាល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ៕