ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញនិងធានាសិទ្ធិមនុស្ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីបូកសរុបការងារសិទ្ធិមនុស្ស ឆ្នាំ ២០២៥ និងអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ ឆ្ពោះទៅខួបលើកទី៧០ នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក ដោយមានប្រធានបទ "សិទ្ធិមនុស្ស៖ តម្លៃសំខាន់ៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ" ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសរើសសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥។
លោក វូ ចៀន ថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញថ្លែងមតិបើកសន្និសីទ (រូបថត៖ ហាណាំ/VOV)

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក វូ ឈៀន ថាំង មានប្រសាសន៍ថា នៅឆ្នាំ២០២៥ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗ ជាច្រើន ដើម្បីបំពេញតាមការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិលើសិទ្ធិមនុស្ស។ ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិពលកម្មនិងការងារ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក វូ ចៀន ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិការងារ និងសិទ្ធិពលកម្ម យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីអាចឡើងផ្សរហ៊ុនពលកម្ម ដើម្បីធានាថា ប្រជាជនមានការងារធ្វើ។ ដូច្នេះ ក្រសួងបានដឹកនាំយ៉ាងសកម្ម។ ច្បាប់ពលកម្ម ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបានអនុម័ត។ ក្នុងវិស័យការងារនៅក្រៅប្រទេស ក្រសួងក៏បានយល់ព្រម និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គការនានានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីធានាបាននូវការកៀរគរធនធានរបស់យើងពីខាងក្រៅ"។

នៅឆ្នាំ ២០២៦ ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយគណៈកម្មការអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការ លុបបំបាត់ការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រី។ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនា ក្រសួងនឹងបង្កើតផែនការសកម្មភាពមួយ ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការ ដោយបញ្ជាក់ពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់របស់វៀតណាម ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ខណៈពេលដែលពង្រឹងសមត្ថភាពកម្មាភិបាល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

