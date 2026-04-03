ព័ត៌មាន

ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តន៍ភារកិច្ចការទូតថាមពល

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការធានាសន្តិសុខថាមពលនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកដែលមានភាពប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Pham Thu Hang បានមានប្រសាសន៍ថា៖
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Pham Thu Hang។ (រូបថត៖ MOFA)

“នៅក្នុងវិសាលភាពមុខងាររបស់ខ្លួន ក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ពត៌មានជាប្រចាំ អំពីការវិវឌ្ឍន៍នៃស្ថានភាព និងការកែសម្រួលគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឱ្យបានទាន់ពេលវេលា សំដៅចាត់វិធានការឆ្លើយតប ក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងថាមពល; សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ផ្លាស់ប្តូរជាមួយដៃគូ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងសម្របសម្រួលគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន”។

យោងតាមអ្នកនាំពាក្យ លោកស្រី Pham Thu Hang នាពេលកន្លងមក វៀតណាមបានអនុវត្តន៍សកម្មភាពការទូតថាមពលនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ ក្រសួងការបរទេសក៏បានតម្រូវឲ្យស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅបរទេសឱ្យធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច សហគ្រាសក្នុងប្រទេសាម៉ី និងសហគ្រាសបរទេស ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះផងដែរ៕

តាម https://vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
