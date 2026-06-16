ព័ត៌មាន
ក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំខាងមុខ ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៧ បន្ថែមទៀត
ក្រសួងសំណង់វៀតណាមទើបតែបានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនូវខ្លឹមសារនិងការបង្កើតនិងកែសម្រួលផែនការមេប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ដំណាក់កាល
២០២១-២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០។ យោងតាមរបាយការណ៍
បច្ចុប្បន្នមានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន ២២ លើទូទាំងប្រទេស និងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៥
ដែលកំពុងត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់។ មុននោះ
យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុម័តលើផែនការមេប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់ដំណាក់កាល
២០២១-២០៣០ លើទូទាំងប្រទេស នឹងមានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន ៣០
រួមទាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន ១៤ និងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកចំនួន ១៦។
យោងតាមក្រសួងសំណង់ នៅឆ្នាំ២០៣០ ប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៧ រួមមាន៖ Long Thanh, Gia Binh, Quang Tri, Phan Thiet, Sa Pa (Lao Cai), Tho Chu, Thanh Son (Khanh Hoa) ព្រមទាំងដំឡើងកម្រិត និងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបម្រើអ្នកដំណើរសរុបនៃប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានឡើងដល់ប្រហែល ២១០-២២០ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ៕