Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំខាងមុខ ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៧ បន្ថែមទៀត

យោងតាមរបាយការណ៍ បច្ចុប្បន្នមានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន ២២ លើទូទាំងប្រទេស និងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៥ ដែលកំពុងត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់។
ការរចនាអាកាសយានដ្ឋាន Gia Binh បន្ទាប់ពីសាងសង់រួច។ រូបថត៖ ACV

ក្រសួងសំណង់វៀតណាមទើបតែបានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនូវខ្លឹមសារនិងការបង្កើតនិងកែសម្រួលផែនការមេប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០។ យោងតាមរបាយការណ៍ បច្ចុប្បន្នមានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន ២២ លើទូទាំងប្រទេស និងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៥ ដែលកំពុងត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់។ ​មុននោះ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុម័តលើផែនការមេប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ លើទូទាំងប្រទេស នឹងមានអាកាសយានដ្ឋានចំនួន ៣០ រួមទាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន ១៤ និងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកចំនួន ១៦។

យោងតាមក្រសួងសំណង់ នៅឆ្នាំ២០៣០ ប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន ៧ រួមមាន៖ Long Thanh, Gia Binh, Quang Tri, Phan Thiet, Sa Pa (Lao Cai), Tho Chu, Thanh Son (Khanh Hoa) ព្រមទាំងដំឡើងកម្រិត និងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបម្រើអ្នកដំណើរសរុបនៃប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានឡើងដល់ប្រហែល ២១០-២២០ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ចេញដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប ៣៥ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ចេញដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប ៣៥ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារដ៏មានអត្ថន័យពិសេស ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឋានៈថ្មី ទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ជាដៃគូដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី ជិតស្និទ្ធ និងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់វៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top