ព័ត៌មាន

កំណែទម្រង់ស្ថាប័ន ដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះ អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាល

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ង្វៀន ថាញ់ទូ បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ "ចំណុចកកស្ទះ" សម្រាប់អាជីវកម្មនិងមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាល។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ង្វៀន ថាញ់ ទូ បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ "ចំណុចកកស្ទះ" សម្រាប់អាជីវកម្ម និងមូលដ្ឋាននានា ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាល (រូបថត៖ VGP/QP)

យោងតាមលោក ង្វៀន ថាញ់ ទូ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០១ របស់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ភារកិច្ចនៃការសុក្រិតរបៀបរបប ជាពិសេសការសុក្រិតច្បាប់ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ ជាភារកិច្ចចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ២០២៦។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌បន្តសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់កំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាល និងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ដោយមានគោលបំណងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអនុលោមភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក ង្វៀន ថាញ់ ទូ បានថ្លែងថា៖ "ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងបន្តស្រាវជ្រាវ និងដាក់ជូនការិយាល័យនយោបាយនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់វៀតណាម ក្នុងយុគសម័យថ្មី ក្នុងស្មារតីនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងស្រាវជ្រាវ និងកសាងរបាយការណ៍មួយ ដើម្បីដាក់ជូន អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងឧបករណ៍សម្រាប់វាយតម្លៃភាពចាំបាច់នៃនីតិវិធីរដ្ឋបាល ដោយលើកកម្ពស់គុណភាពអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយផ្អែកលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការអនុលោមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មផងដែរ”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់ UNDP ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

