ព័ត៌មាន
កំណើនឥណទានសម្រេចបានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០ មក
“ធនាគាររដ្ឋនឹងអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយនានា រួមទាំងការគ្រប់គ្រងឥណទាន ស្របតាមការវិវឌ្ឍន៍នៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច បំពេញតម្រូវការដើមទុនឥណទាន និងស្រប តាមសមត្ថភាពស្រូបយកមូលធននៃសេដ្ឋកិច្ច។ ដឹកនាំស្ថាប័នឥណទានឱ្យប្រើប្រាស់ ឥណទានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព តំរង់ទិសឥណទាន ចូលក្នុងផលិត កម្ម អាជីវកម្ម វិស័យអាទិភាព និងកត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច; គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវ ហានិភ័យដែលអាចកើតមាន ជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីឥណទានគោលនយោបាយស្រប តាមគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី”៕