ព័ត៌មាន
កំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅតំបន់កូវញី ខេត្តក្វាងទ្រី
ប្រតិភូបានសិក្សា និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងស្រុក; ឯកសារយោធាដោះលេខកូដរបស់អាមេរិក; ដ្យាក្រាមប្រតិបត្តិការ; រូបថតពីលើអាកាសយោធា; ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេលផ្សេងៗគ្នា; លទ្ធផលនៃការស្ទង់មើលនៅនឹងកន្លែង; និងប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនពីសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រជាជនក្នុងតំបន់។ ប្រភពព័ត៌មាន ឯកសារ ស្នាកស្នាមភស្តុតាងនៅនឹងកន្លែងប្រកាស និងការវិភាគដែលបង្ហាញថា តំបន់នេះអាចមានផ្នូរសមូហភាព ដែលមានអដ្ឋិធាតុរបស់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនដែលបានពលីក្នុងសមរភូមិ។
លោក ឡេវ៉ាន់ បាវ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ក្វាង ទ្រី និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសម្រាប់ការស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅខេត្ត ក្វាង ទ្រី បានថ្លែងថា៖ "យើងខ្ញុំមានការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានពីសាក្សី ពីអតីតយុទ្ធជន និងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ហើយខ្ញុំជឿថា សិក្ខាសាលានេះមានសារៈសំខាន់ និងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងណាស់។ ពីព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅសិក្ខាសាលា យើងនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ព័ត៌មានណា និងទីតាំងណាដែលមានមូលដ្ឋានគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត។ ពីទីនោះ យើងនឹងស្វែងរក និងពង្រីកការស្វែងរកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែម និងស្វែងរកទីតាំងដែលសង្ស័យផ្សេងទៀត”។
ទិន្នន័យដែលមានដំបូងបង្ហាញថា អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ២៩ នាក់ត្រូវបានស្វែងរក និងប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់នេះ៕