ព័ត៌មាន

កែសម្រួលផែនការទីក្រុង ឆ្ពោះទៅរកគំរូពហុមជ្ឈមណ្ឌល

វៀតណាមកំពុងកំណត់ឡើងវិញនូវវិធីសាស្រ្តអភិក្រម ចំពោះការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ដោយផ្លាស់ប្តូរពីផ្នត់គំនិតគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលទៅជាការរៀបចំតាមមុខងារ និងបណ្តាញដែលភ្ជាប់គ្នា ដោយមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធទីក្រុងពហុមជ្ឈមណ្ឌល និងពហុប៉ូល។

រូបភាព៖ VOV

យោងតាមវិទ្យាស្ថានជាតិផែនការទីក្រុង និងជនបទ (ក្រសួងសំណង់) ដែលជាអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ ការកែសម្រួលផែនការមិនត្រឹមតែបង្កប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាជំហានមួយក្នុងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញ ដោយធានាបាននូវការធ្វើសមកាលកម្មជាមួយនឹងផែនការមេជាតិ និងផែនការតំបន់។ ចំណុចសំខាន់នៃការរៀបចំនេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីគំរូអភិវឌ្ឍន៍ "មូលដ្ឋានមួយទីក្រុងមួយ " ទៅជាបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងដែលមានការផ្សាភ្ជាប់ ក្នុងនោះមានប៉ូលកំណើន ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច និងតំបន់ថាមវន្តដើរតួនាទីនាំមុខគេ។

យោងតាមផែនការដែលបានស្នើឡើង នៅឆ្នាំ ២០៣០ ប្រព័ន្ធទីក្រុង វៀតណាមនឹងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធពហុមជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាងច្បាស់ ជាមួយនឹងអត្រានគរូបនីយកម្មលើសពី ៥០%។ នៅឆ្នាំ ២០៥០ អត្រានេះអាចឈានដល់ ៧០-៧៥% ដោយទីក្រុងនានាកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅបៃតង ឆ្លាតវៃ បញ្ចេញឧស្ម័នទាប និងមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់។ តំបន់ទីប្រជុំជនសំខាន់ៗចំនួនបួនត្រូវបានកំណត់រួមមាន៖ ហាណូយ ទីក្រុងហូជីមិញ ដាណាំង-ហ្វេ និងកឹន ធើ ដែលដើរតួនាទីជា "ស្នូល" នៅក្នុងបណ្តាញ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

នាំ​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម-ជប៉ុន​កើន​ដល់ ៦០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ ២០៣០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅ​ទីស្នាក់ការ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ឡេ មិញហ៊ឹង បាន​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ស្វាគមន៍​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុនតាកាអ៊ីឈី សាណាអេ។
