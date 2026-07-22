Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ EFTA៖ បើកទ្វារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម និងអឺរ៉ុប

វៀតណាម និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប (EFTA) ទើបបានបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាង ១៤ ឆ្នាំ។ នេះមិនត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀង FTA មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្តាញធ្វើសមាហរណកម្មរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកើតឡើងចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្វែងរកកត្តាជំរុញកំណើនថ្មី ដើម្បីជួយសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់របស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។

ទោះបីជាមានប្រជាជនត្រឹមតែប្រហែល ១៥ លាននាក់ក៏ដោយ EFTA ដែលរួមមានប្រទេសស្វីស ន័រវែស អ៊ីស្លង់ និងលីចថេនស្តាញ សុទ្ធតែជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រាក់ចំណូល​​មជ្យមសម្រាប់​មនុស្សម្នាក់ៗខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយមានឧស្សាហកម្មទំនើប បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​។ ដូច្នេះ តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតនៅក្នុងគុណភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនត្រឹមតែបង្កើតឱកាសនាំចេញកាន់តែច្រើនសម្រាប់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកចេញលទ្ធភាព​ចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ​សកល​ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក Nguyen Sinh Nhat Tan បានបញ្ជាក់ថា៖ «​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងទាក់ទាញដើមទុនវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេស EFTA ចូលទៅក្នុងវិស័យអាទិភាពរបស់វៀតណាម ដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ ថាមពលស្អាត ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ នេះមិនត្រឹមតែជាប្រភពដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាស​ដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រង និងគំរូអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព​ទៀត​ផង»​។

ពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ច តម្លៃដ៏ធំបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គឺការបង្កើតកម្លាំងជំរុញកំណើនថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។ នៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្ពោះ​ទៅ​រក​គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ វៀតណាមត្រូវការដើមទុនវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងគំរូគ្រប់គ្រងទំនើប ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង។ នេះក៏ជាចំណុចខ្លាំងរបស់បណ្តា​ប្រទេស EFTA ផងដែរ។ ដូច្នេះ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអាទិភាព​របស់​វៀតណាម។

សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងរបស់ EFTA បាន​បង្កើត​កម្លាំងចលករ សម្រាប់​សហគ្រាសវៀតណាមក្នុងការកែលម្អគុណភាពផលិតផល កែល​ម្អអភិបាលកិច្ច និងបង្កើន​សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សា​រអ​ន្តរជាតិ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាព​អឺរ៉ុបប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Julien Guerrie បានធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយថា៖ «​វៀតណាមកំពុងបើកទ្វារ​សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្ម ហើយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ល្បឿនមិនមែន​ពេល​ណាមានគុណភាពខ្ពស់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចនាំចេញទៅអឺរ៉ុប អ្នកអាចនាំចេញទៅគ្រប់ទីកន្លែង​នៅលើពិភពលោក ពីព្រោះយើងមានស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងបំផុត​»​។

ផ្ទុយទៅវិញ EFTA ក៏មើល​ឃើញឱកាសជាច្រើននៅ​វៀតណាមផងដែរ។ ជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយ​ដែលមានស្ថិរភាព អត្រាកំណើនខ្ពស់ និងតួនាទីដ៏​​សំខាន់​នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ វៀតណាមកំពុងក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញ​សម្រាប់​អាជីវកម្មអឺរ៉ុប។ ដូចដែលបានចែករំលែកដោយសមាជិកសភា EFTA បន្ទាប់ពីការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ​ត្រូវបាន​បញ្ចប់​៖

«ខ្ញុំគិតថា មានវិស័យជាច្រើនដែលយើងអាចសហការ​គ្នា​បាន។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញ និងគន្លឹះសម្ងាត់ពីអឺរ៉ុបនឹងជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញ ឬបច្ចេកវិទ្យាថាមពលខ្យល់នៅឯនាយសមុទ្រ។ ឬនៅ​ក្នុងវិស័យ​នេសាទ និងកសិកម្ម សហគ្រាសអឺរ៉ុបជាច្រើនមានវត្តមាននៅវៀតណាម​រួចហើយ ហើយយើងអាចពង្រីកទំនាក់ទំនងនោះ»​។

«​វៀតណាមពិតជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យ​ណាស់។ វៀតណាមបានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននាពេលថ្មីៗនេះ។ ដូច្នេះ សម្រាប់ប្រទេសស្វីស យើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិស័យឱសថ និងបច្ចេកវិទ្យា ហើយមានឱកាសជាច្រើនស​ម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម»​។

ក្រៅពីការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានប្រជាជនជិត ១១០ លាននាក់ សហគ្រាស EFTA ក៏អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសវៀតណាមជាច្រកទ្វារតភ្ជាប់ជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងបណ្តាញ​នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន ១៧ ដែលវៀតណាមកំពុង​ចូល​រួម​។

ការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ EFTA មិនត្រឹមតែបន្ថែមតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់បណ្តាញ FTA របស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបញ្ជាក់ពីជម្រើសដ៏ស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅ​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​ទៀត​ផង។ នៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មសកលកំពុងត្រូវបានរៀបចំរូបរាងឡើងវិញដោយបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយវៀតណាមមិនត្រឹមតែពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួន និងទាក់ទាញ​ប្រភព​ធនធានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់​តួនាទីរបស់​ខ្លួនជាបណ្ដើរៗ ពីកន្លែងផលិតកម្មទៅជាដៃគូ​ដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខផងដែរ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្នើទិសដៅជាច្រើនដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក

វៀតណាមស្នើទិសដៅជាច្រើនដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក

នាថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង (Le Hoai Trung) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top