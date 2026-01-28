ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃទី
២៧ ខែមករា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ាន លោក Dominic
Xavier M. Imperial បានថ្លែងថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបន្ទាន់ជាច្រើនក្នុងតំបន់ ដូចជា៖
ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការសុក្រឹត្យក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ា និងភាពតានតឹងរវាងថៃ និងកម្ពុជា...។
ដោយសំដៅទៅលើអាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ លោក Dominic Xavier
M. Imperial បានឲ្យដឹងថា
ប្រទេសហ្វីលីពីនមានអាទិភាពសំខាន់ៗចំនួនបីក្រោមប្រធានបទ
"រួមគ្នាដឹកនាំអនាគត" រួមមាន៖ ការពង្រឹងសសរស្តម្ភនៃសន្តិភាព និងសន្តិសុខ;
ការកសាងច្រករបៀងនៃវិបុលភាព; និងជំរុញការផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជន។
យោងតាមអ្នកនាំពាក្យស្តីពីកិច្ចការអាស៊ានរបស់ហ្វីលីពីន
នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន
ហើយប្រទេសទាំងអស់អាចលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួន
ទាក់ទងនឹងការវិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។ ដូច្នេះហើយ
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់តំបន់ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលទៀតផង៕