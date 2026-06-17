ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-រុស្ស៊ីឆ្នាំ២០២៦ កំណត់ទស្សនវិស័យនៃទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-រុស្ស៊ី
កិច្ចប្រជុំនេះបានផ្តោតលើការពិនិត្យឡើងវិញលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាន-រុស្ស៊ី
វាយតម្លៃលើសមិទ្ធផលសម្រេចបាន កំណត់បញ្ហាប្រឈម និងការដាក់ចេញនូវទិសដៅថ្មីៗ...។
ថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅលើបញ្ហាតំបន់
និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់រួម
ដោយមានគោលបំណងពង្រឹងទំនុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ
និងបង្កើនការឆ្លើយតបសម្របសម្រួលចំពោះបញ្ហាប្រឈមដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ កិច្ចប្រជុំគ្រោងនឹងអនុម័តលើឯកសារសំខាន់ៗ
ដោយបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាគីទាំងពីរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។
កិច្ចប្រជុំនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា
រួមមានការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើន និងវេទិកាទ្វេភាគីដែលមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹង
ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងសន្តិភាព
និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង
អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀត ណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ
និងមានសកម្មភាពទ្វេភាគីជាច្រើននៅខាងក្រៅ។ ការចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម
ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងចំពោះភាពជោគជ័យរួម ដោយដើរតួនាទីជា "ស្ពាន"
ក្នុងការលើកកម្ពស់ការឯកភាពគ្នា
និងបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី៕