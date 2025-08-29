ព័ត៌មាន
ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋ នៃពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែក្បួននៅទីលាន Ba Dinh
ការហាត់សមបឋមនេះ មានការចូលរួមពីមនុស្សជាង ៤០.០០០ នាក់ រួមមាន កងទ័ពប្រជាជន នគរបាលប្រជាជន ក្រុមឈរជើងនិងសម្ភារៈយោធា យានជំនិះពិសេស រួមជាមួយនឹងក្រុមមហាជន និងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផងដែរ។ ជាពិសេស ចាប់ផ្តើមការហាត់សម គឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីខេត្ត Khanh Hoa ដែលមានរូបភាពនៃក្បួនដង្ហែរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រ ដោយមានការចូលរួមពីនាវាមុជទឹក នាវាការពារមីស៊ីល នាវាបំពាក់មីស៊ីល នាវាប៉ូលិសសមុទ្រ នាវាពេទ្យយោធា និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ។ល។
ការហាត់សមបឋមនេះ ក៏មានការចូលរួមពីកងទ័ពឡាវ កម្ពុជា និងរុស្ស៊ីផងដែរ។ តាមផែនការ មុននឹងចូលដល់ពិធីអបអរសាទរជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នឹងប្រព្រឹត្តទៅការហាត់សមសរុបនៃពិធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែក្បួន នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា៕