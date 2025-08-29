Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋ នៃពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែក្បួននៅទីលាន Ba Dinh

នាយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋនៃពិធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលាន Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ។ មុនពេលចាប់ផ្តើមការហាត់សមបឋម នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋបានជូនអំណោយនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងពិធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែក្បួន។

ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋ នៃពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែក្បួននៅទីលាន Ba Dinh ។ រូបថត៖ Quang Trung/VOV

ការហាត់សមបឋមនេះ មានការចូលរួមពីមនុស្សជាង ៤០.០០០ នាក់ រួមមាន កងទ័ពប្រជាជន នគរបាលប្រជាជន ក្រុមឈរជើងនិងសម្ភារៈយោធា យានជំនិះពិសេស រួមជាមួយនឹងក្រុមមហាជន និងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផងដែរ។ ជាពិសេស ចាប់ផ្តើមការហាត់សម គឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីខេត្ត Khanh Hoa ដែលមានរូបភាពនៃក្បួនដង្ហែរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រ ដោយមានការចូលរួមពីនាវាមុជទឹក នាវាការពារមីស៊ីល  នាវាបំពាក់មីស៊ីល នាវាប៉ូលិសសមុទ្រ នាវាពេទ្យយោធា និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ។ល។

 

ការហាត់សមបឋមនេះ ក៏មានការចូលរួមពីកងទ័ពឡាវ កម្ពុជា និងរុស្ស៊ីផងដែរ។ តាមផែនការ មុននឹងចូលដល់ពិធីអបអរសាទរជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នឹងប្រព្រឹត្តទៅការហាត់សមសរុបនៃពិធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែក្បួន នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man អញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់លោក Gerry Brownlee

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man អញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់លោក Gerry Brownlee

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភានូវែលហ្សេឡង់ លោក Gerry Brownlee បានអញ្ជើគមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top