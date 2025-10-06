ព័ត៌មាន
ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអតិផរណា
“ការសម្រេចបាន ១០០% នៃផែនការ យើងនឹងឆ្ពោះទៅការគ្រប់គ្រងអតិផរណាឲ្យស្ថិតក្រោមកម្រិតដែលបានប្រកាសពីមុន។ យើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភថា ការបញ្ចេញដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ នឹងបង្កឲ្យ មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសន្ទស្សន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងតុល្យភាពសំខាន់ៗផ្សេង ទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើសន្ទស្សន៍ដែល យើងបានកំណត់តាំងពីដើមឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ”។
ការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈឲ្យបានពេញលេញ គឺជាកត្តាសំខាន់មួយ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសសរស្តម្ភមួយ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច រួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងធានាបាននូវតុល្យភាពសំខាន់ៗ៕