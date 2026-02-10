ព័ត៌មាន
ការរៀបចំពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ Yen Tu ឆ្នាំ២០២៦ ជាមួយទ្រង់ទ្រាយធំ
នេះគឺជាពិធីបុណ្យដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ គូសសញ្ញាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរមណីដ្ឋាន Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO)។ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនា Truc Lam Yen Tu និងកម្មវិធីសិល្បៈពិសេសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក Yen Tu ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានប្រកាសថា ទីកន្លែងពិធីបុណ្យនឹងត្រូវបានបើក។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្របដណ្តប់លើសង្កាត់ចំនួនប្រាំ រួមមាន វ៉ាង ដាញ យ៉េនទូ ធឿងយ៉េនកុង ភឿងដុង និង បាក់សឺន ដែលបង្កើតជាកន្លែងវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំមួយ ដែលភ្ជាប់សហគមន៍។ ជាពិសេស ការសម្តែងសិល្បៈពិសេសមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ដោយបង្កើតឡើងវិញនូវទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់អធិរាជ ត្រឹន ញ៉ាន តុង (១២៥៨-១៣០៨) តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាសម្តែង។
អ្នករៀបចំក៏នឹងដាក់តាំងបង្ហាញវត្ថុបុរាណរាជវង្សត្រឹន និងឯកសារដ៏មានតម្លៃស្តីពីព្រះពុទ្ធសាសនា Truc Lam នៅ Guong Thien Khai Tam; ពិព័រណ៍ OCOP និងម្ហូបអាហារ ដែលមានស្តង់លក់ជាង ១០០ ដែលមានសិប្បកម្ម វត្ថុសាសនាធ្វើពីសំរិទ្ធ និងឈើ និងមុខម្ហូបពិសេសៗក្នុងតំបន់; និងកន្លែងពិសោធន៍៖ សកម្មភាព "បេតិកភណ្ឌនិទាឃរដូវ - តេត ឡាង នឿង" ជាមួយនឹងល្បែងប្រជាប្រិយ របាំនាគ និងតោ និងក្បាច់គុនប្រពៃណី៕