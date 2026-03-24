ព័ត៌មាន
ការពារ និងជំរុញឱ្យកុមារអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុវត្ថភាព និងវិជ្ជមានក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត
កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងសម្រេចបាននូវ
“គោលដៅពីរដើរទន្ទឹមគ្នា” គឺពង្រឹងការការពារកុមារ
គាំទ្រ និងជំរុញឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុវត្ថភាព និងវិជ្ជមាន
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពឌីជីថលក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ
និងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតជំនាន់ “ពលរដ្ឋឌីជីថល” របស់វៀតណាមក្នុងស្ថានភាពថ្មី។
ផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋាននៃសកម្មភាពការពារកុមារនៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត
ឲ្យក្លាយជាគំរូនៃការបង្ការ និងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារនៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត។
តាមនោះ កសាងរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការការពារកុមារ
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍកុមារប្រកបដោយសុវត្ថភាព និងវិជ្ជមាននៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត
តាមរយៈការកសាងនិងពង្រឹងសសរស្តម្ភដូចជា៖
ប្រព័ន្ធច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការការពារកុមារ; ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង កម្មវិធីអប់រំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
និងដំណោះស្រាយសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់កុមារ
និងការពារកុមារនៅពេលចូលរួមក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិត។ល។
ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ គោលដៅគឺសម្រាប់ស្ថាប័នអប់រំទូទៅទាំងអស់ អនុវត្តដំណោះស្រាយសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត; ធានាថាកុមារដែលជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតទាំង ១០០% ទទួលបានការគាំទ្រ និងអន្តរាគមន៍ នៅពេលដែលមានតម្រូវការ៕