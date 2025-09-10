ព័ត៌មាន
ការនាំចេញម្រេចលើសពី ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
តាមនោះ ក្នុងខែសីហា វៀតណាមបាននាំចេញម្រេចគ្រប់ប្រភេទបានជិត ២១.៥០០ តោន ជាមួយនឹងចំណូលពីសម្រេចបានជិត ១៤០ លានដុល្លារអាមេរិក។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែសីហា វៀតណាមបាននាំចេញម្រេចគ្រប់ប្រភេទបានចំនួន ១៦៦.៥១០ តោន ដែលមានតម្លៃជាង ១,១២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជាទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ម្រេចធំជាងគេរបស់ប្រទេសវៀត ណាមជាមួយនឹងទិន្នផល ៣៥.៦៩៧ តោន ដែលស្មើនឹង ២១,៤% នៃការនាំចេញសរុប។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ទីផ្សារចិនមានអត្រាកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាចំនួន៥៨% ដែលសម្រេចបានជិត ១៣.៣០០ តោន។
ចំណែកទំនិញដើមទេពិរូវិញ គិតត្រឹមដំណាច់ខែសីហា វៀតណាមបាននាំចេញបានជាង ៨៣.០០០តោន ដោយមានចំណូលសរុបជាង ២១០ លានដុល្លារអាមេរិក។ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ទំហំនាំចេញបានកើនឡើងជិត ១៩% តម្លៃកើនឡើង ៣២% ។ ទីផ្សារនាំចេញទេពិរូនាំមុខគេរបស់វៀតណាមរួមមានៈ ឥណ្ឌា សហរដ្ឋអាមេរិក និងបង់ក្លាដែស៕