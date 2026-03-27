ព័ត៌មាន

ការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចក្នុងរយៈពេលបីខែដំបូងនៃឆ្នាំ នាំមកឱ្យវៀតណាមជិត ៣៧,៥ ពាន់លានដុល្លារ

ការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូ និចរបស់វៀតណាមបានបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមក។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចបាននាំមកនូវចំណូលជិត ៣៧,៥ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ៩,៣៦ ពាន់លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

ប្រភេទនាំចេញកំពូលទាំងបីដែលឈានដល់រាប់សិបពាន់លានដុល្លាររួមមាន៖ កុំព្យូទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់ (២៣,៣ ពាន់លានដុល្លារ) ទូរស័ព្ទ (១៤,១៩ ពាន់លានដុល្លារ) និងគ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត (១១,៦៤ ពាន់លានដុល្លារ)។

យោងតាមសមាគមអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកវៀតណាម ការបញ្ជាទិញសម្រាប់វិស័យអេឡិចត្រូនិកក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦ គឺវិជ្ជមាន ហើយសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេតក៏ដោយ អាជីវកម្មនានានៅតែរក្សាការនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ វិស័យអេឡិចត្រូនិកសម្រេចបានបរិមាណនាំចេញកំណត់ត្រាជិត...១៦៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៤ (១២៦,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។

យោងតាមអ្នកជំនាញ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ តម្លៃនិងភាពចម្រុះនៃទំនិញអេឡិចត្រូនិកនាំចេញបានកើនឡើងខ្ពស់ និងចម្រុះ។ ផលិតផលជាច្រើនបានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ។ គំរូផលិតកម្មដូចជា ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម កម្មវិធី AI ការផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពសកម្ម និងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មកាន់តែច្រើនកំពុងជួយវិស័យអេឡិចត្រូនិកឱ្យប្រសើរឡើងនូវតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានអញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយលោក ម៉ាទីន សាំមើរ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច និងធ្វើការនៅវៀតណាម។
