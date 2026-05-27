ព័ត៌មាន

ការនាំចូល និងនាំចេញមានកំណើនជិត ២៥% ខណៈដែលអតិរេកពាណិជ្ជកម្មលើសពី ៧,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

យោងតាមតួរលេខស្ថិតិ តម្លៃនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលបួនខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ សម្រេចបានជិត ៣៤៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត ២៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
ទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទាំង ១០ របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៥ និងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦។ ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយ

ការនាំចេញ​សម្រេចបានជាង ១៦៩ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ២០,១​% ខណៈដែលការនាំចូល​សម្រេចបានជាង ១៧៦ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ២៩,៥%។

កម្លាំងចលករ​សម្រាប់​កំណើន​នាំចេញបានមកពី​ក្រុម​ទំនិញបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ជាពិសេសកុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងបន្លាស់។

សហរដ្ឋអាមេរិក​បន្តជាទីផ្សារ​អ្នកប្រើប្រាស់ឈានមុខគេនៃក្រុម​ទំនិញ​អេឡិចត្រូនិចវៀតណាម ដោយមានការនាំចេញកុំព្យូទ័រ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទៅកាន់ទីផ្សារនេះ​សម្រេចបានជាង ១៧ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងជិត ៦០%។ ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ហុងកុង (ចិន) កូរ៉េខាងត្បូង និងម៉ិកស៊ិកក៏មានកំណើនខ្ពស់ផងដែរ។

ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំចូល​កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបាន​ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការវត្ថុធាតុដើម គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿង​ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតកម្ម និងការនាំចេញបាន​កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានខែ​ដើម​ឆ្នាំ។

យោងតាមនាយកដ្ឋានគយ ការនាំចូលមាន​កំណើនលឿនជាងការនាំចេញ បណ្តាលឱ្យមានឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៧,៦៤ ពាន់លានដុល្លារ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតិរេកជាង ៤,២ ពាន់លានដុល្លារនៃឆ្នាំមុន៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា នៅខេត្តដុងថាប (Dong Thap) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) បានជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តដុងថាប ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងគោលដៅកំណើន "ពីរខ្ទង់"។
