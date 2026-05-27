ព័ត៌មាន
ការនាំចូល និងនាំចេញមានកំណើនជិត ២៥% ខណៈដែលអតិរេកពាណិជ្ជកម្មលើសពី ៧,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
ការនាំចេញសម្រេចបានជាង ១៦៩ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ២០,១% ខណៈដែលការនាំចូលសម្រេចបានជាង ១៧៦ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
២៩,៥%។
កម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើននាំចេញបានមកពីក្រុមទំនិញបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
ជាពិសេសកុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងបន្លាស់។
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជាទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ឈានមុខគេនៃក្រុមទំនិញអេឡិចត្រូនិចវៀតណាម
ដោយមានការនាំចេញកុំព្យូទ័រ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទៅកាន់ទីផ្សារនេះសម្រេចបានជាង ១៧
ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងជិត ៦០%។ ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន ហុងកុង (ចិន)
កូរ៉េខាងត្បូង និងម៉ិកស៊ិកក៏មានកំណើនខ្ពស់ផងដែរ។
ផ្ទុយទៅវិញ
ការនាំចូលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការវត្ថុធាតុដើម គ្រឿងបន្លាស់
និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតកម្ម
និងការនាំចេញបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំ។
យោងតាមនាយកដ្ឋានគយ ការនាំចូលមានកំណើនលឿនជាងការនាំចេញ បណ្តាលឱ្យមានឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៧,៦៤ ពាន់លានដុល្លារ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតិរេកជាង ៤,២ ពាន់លានដុល្លារនៃឆ្នាំមុន៕