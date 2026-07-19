ព័ត៌មាន
ការនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងរយៈពេល ៧ ខែ លើសពី ៦០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
សរុបមក ចាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសទាំងមូលបានលើសពី ៦០១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទាក់ទងនឹងការនាំចេញ ក្រុមផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងបន្លាស់ ទូរស័ព្ទ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ វាយនភណ្ឌ ស្បែកជើង... បន្តកត់ត្រាកំណើនវិជ្ជមាន។ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់ៗទាំងអស់បានកត់ត្រាកំណើនពីរខ្ទង់ ដូចជា៖ សហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ ៨៥,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក; សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឈានដល់ ៣១,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក; អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈានដល់ ២២,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក...។
នៅផ្នែកនាំចូល វៀតណាមនាំចូលក្រុមផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់; ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត...។ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវាយតម្លៃថា បរិមាណនាំចូលខ្ពស់មានគោលបំណងធានាការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកម្ម បំពេញការបញ្ជាទិញ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃការពង្រីកការវិនិយោគ និងសមត្ថភាពផលិតរបស់អាជីវកម្ម។
តួលេខកំណើននាំចូល និងនាំចេញក៏បង្ហាញថា ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញសកលលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់វៀតណាមនៅតែខ្ពស់ ទោះបីជាបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនប្រាកដប្រជាក៏ដោយ។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មបរទេសដ៏រស់រវើក អាចព្យាករណ៍ថា នៅចុងខែកក្កដា ចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់វៀតណាមនឹងលើសពី ៦៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាពុំខាន៕