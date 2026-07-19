Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងរយៈពេល ៧ ខែ លើសពី ៦០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

យោងតាមស្ថិតិថ្មីបំផុតពីនាយកដ្ឋានគយ ការនាំចូលនិងនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃដំបូងនៃខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦ បានបន្តរក្សាកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានចំណូលជាង ៥១,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

សរុបមក ចាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសទាំងមូលបានលើសពី ៦០១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ទាក់ទងនឹងការនាំចេញ ក្រុមផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងបន្លាស់ ទូរស័ព្ទ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ វាយនភណ្ឌ ស្បែកជើង... បន្តកត់ត្រាកំណើនវិជ្ជមាន។ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់ៗទាំងអស់បានកត់ត្រាកំណើនពីរខ្ទង់ ដូចជា៖ សហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ ៨៥,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក; សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឈានដល់ ៣១,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក; អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈានដល់ ២២,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក...។

នៅផ្នែកនាំចូល វៀតណាមនាំចូលក្រុមផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់; ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត...។ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវាយតម្លៃថា បរិមាណនាំចូលខ្ពស់មានគោលបំណងធានាការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកម្ម បំពេញការបញ្ជាទិញ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃការពង្រីកការវិនិយោគ និងសមត្ថភាពផលិតរបស់អាជីវកម្ម។

តួលេខកំណើននាំចូល និងនាំចេញក៏បង្ហាញថា ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញសកលលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់វៀតណាមនៅតែខ្ពស់ ទោះបីជាបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនប្រាកដប្រជាក៏ដោយ។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មបរទេសដ៏រស់រវើក អាចព្យាករណ៍ថា នៅចុងខែកក្កដា ចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់វៀតណាមនឹងលើសពី ៦៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាពុំខាន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺន

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺន

នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបក្សនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងអង្គការមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយលោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម អញ្ជើញទៅអុជធូប ដាក់ផ្កាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺននៅខេត្តក្វាងទ្រី ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top