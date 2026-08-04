Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការទូតវៀតណាមបង្ហាញពីភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងទំនួលខុសត្រូវ

នៅខាងក្រៅសន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ អ្នកការទូតបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម បានចែករំលែកការវាយតម្លៃយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយអំពីឋានៈនិងអត្តសញ្ញាណដ៏វិសេសវិសាលនៃការទូតវៀតណាម; សង្កត់ធ្ងន់លើភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ វៀតណាមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ។

សម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទការទូតលើកទី៣៣ ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។ រូបថត៖ VNA

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវ ខាំផាវ អឺនថាវ៉ាន់ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការទូតវៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅជាដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនិងសកម្ម។ វៀតណាមបានសកម្មជាងក្នុងការចូលរួម បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ លើកកម្ពស់ការសន្ទនា ការកសាងទំនុកចិត្ត និងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសកល។ ប្រការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំនិងឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ។ ដោយចែករំលែកទស្សនៈនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន លោក Ito Naoki បានថ្លែងថា ការពង្រឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម ការជំរុញការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញខ្ពស់ មិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទៀតផង។

ពីទស្សនៈជាដៃគូនៅអាហ្វ្រិក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកខាងត្បូង លោកស្រី Vuyiswa Tulelo បានសម្តែងការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់សន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ដោយកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជោគជ័យរបស់វៀតណាមពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបមធ្យមទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់មធ្យមក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាគំរូក្នុងតំបន់ និងសកល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន លោក He Wei បានថ្លែងថា ការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសចំនួន ១៥ និងអង្គការក្នុងតំបន់ សមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាង ៧០ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សន្តិសុខស្បៀងអាហារ ជំនួយមនុស្សធម៌ និងការស្តារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយ បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរូបភាពរបស់វៀតណាមជាសមាជិកដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមបានរៀបចំពិធីទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទីពីរដែលផ្តល់ដោយប្រធានរដ្ឋ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៦៥ នៃគ្រោះមហន្តរាយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំវៀតណាម (១០ សីហា ១៩៦១ - ១០ សីហា ២០២៦) និងឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាជនរងគ្រោះនៃសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា)។ តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគម ជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិក
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top