ព័ត៌មាន
ការទូតវៀតណាមបង្ហាញពីភាពធន់ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងទំនួលខុសត្រូវ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវ ខាំផាវ អឺនថាវ៉ាន់ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការទូតវៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅជាដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនិងសកម្ម។ វៀតណាមបានសកម្មជាងក្នុងការចូលរួម បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ លើកកម្ពស់ការសន្ទនា ការកសាងទំនុកចិត្ត និងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសកល។ ប្រការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំនិងឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ។ ដោយចែករំលែកទស្សនៈនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន លោក Ito Naoki បានថ្លែងថា ការពង្រឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម ការជំរុញការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញខ្ពស់ មិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទៀតផង។
ពីទស្សនៈជាដៃគូនៅអាហ្វ្រិក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកខាងត្បូង លោកស្រី Vuyiswa Tulelo បានសម្តែងការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់សន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ដោយកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជោគជ័យរបស់វៀតណាមពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបមធ្យមទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់មធ្យមក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាគំរូក្នុងតំបន់ និងសកល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន លោក He Wei បានថ្លែងថា ការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសចំនួន ១៥ និងអង្គការក្នុងតំបន់ សមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាង ៧០ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សន្តិសុខស្បៀងអាហារ ជំនួយមនុស្សធម៌ និងការស្តារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយ បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរូបភាពរបស់វៀតណាមជាសមាជិកដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ៕