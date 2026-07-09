Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការតភ្ជាប់យ៉ាង​ទូលំទូលាយរវាងវៀតណាម និងអឺរ៉ុប

នាពេលអនាគត វៀតណាមនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជាសមាជិក EFTA ដើម្បីពន្លឿនការចុះហត្ថលេខា និងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ​ការសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀង។​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី ផាម ធូហាំង។ រូបថត៖ VNA

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេស​វៀតណាម​នៅទីក្រុងហាណូយ ទាក់ទងនឹងការដែល វៀតណាម និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប (EFTA) នៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា បាន​ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ​ដែលបញ្ជាក់ថា បាន​បញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-EFTA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Pham Thu Hang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបើកចេញ​ដំណាក់កាលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏​រឹងមាំសម្រាប់លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនរវាងវៀតណាម និងបណ្តា​ប្រទេស EFTA៖ «នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ភាគីទាំងពីរឆ្ពោះទៅរកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ​។ យើងសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការចរចាដែលសម្រេចបានជាមួយប្រទេសជាសមាជិក EFTA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិង EFTA។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏​សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការពង្រីកបណ្តាញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ដោយ​បង្កើនចំនួន FTA សរុប​ដែលវៀតណាម​បានចុះហត្ថលេខាជាមួយដៃគូ​ឡើងដល់ ១៨។ ទន្ទឹមនឹងនោះ តភ្ជា​ប់ទំនាក់ទំនងរវាង​វៀតណាមនិងអឺរ៉ុបយ៉ាងទូលំទូលាយ»​។

នាពេលអនាគត វៀតណាមនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជាសមាជិក EFTA ដើម្បីពន្លឿនការចុះហត្ថលេខា និងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ​ការសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀង៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

តុលាការកំពូលបារាំងបានផ្ទេរសំណុំរឿងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ ទៅកាន់សវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុត

តុលាការកំពូលបារាំងបានផ្ទេរសំណុំរឿងជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ ទៅកាន់សវនាការកម្រិតខ្ពស់បំផុត

នាថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា តុលាការកំពូលបារាំងបានសម្រេចផ្ទេរសំណុំរឿងដែលលោកស្រី Tran To Nga បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងសាជីវកម្មគីមីអាមេរិកដែលធ្លាប់ផលិតជាតិគីមីពណ៌លឿងទុំទៅកាន់សវនាការពេញអង្គ (Full Court) ដើម្បីធ្វើការពិចារណា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top