កាណាវ៉ាលហាឡុង ឆ្នាំ២០២៦ បានប្រព្រឹត្តឡើដ៏រីករាយ
ពិធីបុណ្យហាឡុងឆ្នាំ២០២៦ (កាណាវ៉ាលហាឡឡុង - “អច្ឆរិយៈភ្លឺចែងចាំងក្នុងយុគសម័យថ្មី” បានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា នៅទីលាន ៣០/១០ សង្កាត់ហាឡុង (ខេត្តក្វាងនិញ) ដោយមានការចូលរួមពីតារាសម្តែង សិល្បករ ក្រុមសិល្បៈអន្តរជាតិ និងសិប្បករប្រជាប្រិយរាប់រយនាក់។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្កើតពិធីបុណ្យដែលមានលក្ខណៈដោយឡែករបស់ក្វាង និញ។
ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យហាឡុងឆ្នាំ២០២៦ គឺការបើកទុលាយទីលំហរ ដោយបង្កើតជា “ពិធីបុណ្យរាំតាមដងផ្លូវ” ពិតប្រាកដ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតគឺក្រុមតារាម៉ូដែលសម្តែងសៀក គំរូជីវិតសមុទ្រដែលបង្កើតឡើងវិញនូវពិភពមហាសមុទ្រ អ្នករាំ Samba អន្តរជាតិ និងការសម្តែងដោយសិប្បករសម័យនោះ កម្មកររ៉ែ ហ៊ីបហបតាមដងផ្លូវ កីឡារាំ និងរបាំដ៏ស្វាហាប់ដោយសិល្បករមកពីប្រទេសជប៉ុន ឡាវ និងចិន ដែលបង្កើតជាផ្ទាំងរូបភាពពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌។
ជាមួយគ្នានេះ មានការប្រគុំតន្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅខេត្តក្វាងនិញ ដែលមានសិល្បករវៀតណាមល្បីៗ និងក្រុមសិល្បៈអន្តរជាតិចូលរួមអបអរសាទរភាពស្រស់ស្អាតនៃទឹកដីបេតិកភណ្ឌនេះ បញ្ជាក់ពីភាពរស់រវើកនៃគោលដៅទេសចរណ៍មួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅលើច្រាំងនៃឈូងសមុទ្រហាឡុង ទូកទេសចរណ៍រាប់សិបគ្រឿង ដែលតុបតែងដោយភ្លើងសិល្បៈ រួមផ្សំជាមួយតន្ត្រី និងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺចល័តពីឆ្នេរហនហ្គៃ ដល់កំពង់ផែទួនចូវ បានបង្កើតកម្មវិធីភ្លើងបំភ្លឺពិសេសមួយនៅលើឈូងសមុទ្រ... សកម្មភាពទាំងនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមមួយចំនួនធំ មកពីអ្នកស្រុក អ្នកទេសចរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ៕