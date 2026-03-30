ព័ត៌មាន

កសាងមន្ទីរពេទ្យយោធាមច្ឈិមលេខ ១០៨ ទៅជាគំរូនៃការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ កងទ័ព និងប្រជាជន

នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ មន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨ បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៧៥ ទិវាប្រពៃណី (ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៥១ - ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦) និងទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីនេះ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញដល់មន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨។ (រូបថត៖ VOV)

កាលពី ៧៥ ឆ្នាំមុន ក្នុងដំណាក់កាលតស៊ូដ៏លំបាកលំបិនរបស់ប្រទេសជាតិ មន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបេសកកម្មថែទាំ និងព្យាបាលយុទ្ធជនពិការ ការពារសុខភាពកងទ័ព និងបម្រើបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។ ក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នោះ មន្ទីរពេទ្យតែងតែមានកិត្តិយសដែលត្រូវបានបក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ពជឿទុកចិត្តប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់ពិសេសនោះគឺ៖ ការពារ និងថែទាំសុខភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់បក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ព ព្រមទាំងក៏បម្រើការថែទាំសុខភាពរបស់កងទ័ព និងប្រជាជនផងដែរ។

តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញដល់មន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“មន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨ ចាំបាច់ត្រូវបន្តថែរក្សា និងលើកកម្ពស់តម្លៃស្នូលទាំងបី គឺ ចិត្ត - បញ្ញា- កិត្យានុភាព ដោយយកសីលធម៌វេជ្ជសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ បញ្ញានិងនវានុវត្តន៍ជាកម្លាំងចលករ យកកិត្យានុភាពនិងទំនុកចិត្តជារង្វាស់។ ខិតខំកសាងមន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈិមលេខ ១០៨ ក្លាយទៅជាគំរូលេចធ្លោនៃការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ កងទ័ព និងប្រជាជន ដោយរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍវេជ្ជសាស្ត្រវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ខេត្តយ៉ាឡាយ បានរៀបចំសន្និសីទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្ត យ៉ាឡាយ (វៀតណាម) និងខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារ ខេត្ត រតនគីរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
