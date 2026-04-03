Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កម្មវិធី "កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក

នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធី "កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" ក្រោមប្រធានបទ "អាហារសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម" ជាមួយគោលបំណងតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ ជំរុញការប្រើប្រាស់អាហារដែលមានសុវត្ថិភាព និងពង្រីកបណ្តាញចែកចាយក្នុងស្រុក។

កម្មវិធី "កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" ក្រោមប្រធានបទ "អាហារសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម"។ (រូបថត៖ qdnd.vn)

កម្មវិធី “កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" ផ្តោតលើការណែនាំក្រុមអាហារដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់ តភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់វត្ថុធាតុដើមជាក់ស្តែង និងដំណើរការផលិតស្តង់ដារ។ ផលិតផលទាំងនេះមិនត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការសំខាន់ៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងស្របតាមនិន្នាការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអាហារដែលមានសុវត្ថិភាព តម្លាភាព និងមានជីវជាតិខ្ពស់។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ពង្រីកបណ្តាញចែកចាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នៃយុទ្ធនាការ "ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម" ដោយការិយាល័យនយោបាយបំផុសឡើង​៕

តាម vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
