កម្មវិធី "កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក
កម្មវិធី “កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" ផ្តោតលើការណែនាំក្រុមអាហារដែលមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់ តភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់វត្ថុធាតុដើមជាក់ស្តែង និងដំណើរការផលិតស្តង់ដារ។ ផលិតផលទាំងនេះមិនត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការសំខាន់ៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងស្របតាមនិន្នាការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអាហារដែលមានសុវត្ថិភាព តម្លាភាព និងមានជីវជាតិខ្ពស់។
កម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ពង្រីកបណ្តាញចែកចាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយរួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នៃយុទ្ធនាការ "ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម" ដោយការិយាល័យនយោបាយបំផុសឡើង៕