កម្មវិធីសិល្បៈពិសេស មហោស្រពតន្ត្រីបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាត ភាពរុងរឿង និងមោទនភាពវៀតណាម
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងថា
បក្សយើងជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវប្បធម៌ជាតិ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិ
បាលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ និងឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត; ឆ្ពោះទៅគោលដៅ៖
ប្រជាជនទទួលផលវប្បធម៌អរិយធម៌និងទំនើប
រួមចំណែកដល់ការធ្វើអន្តរកម្មនៃវប្បធម៌ដែលបង្កប់ដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ ទៅកាន់ពិភព លោក
និងជាតិអរិយធម៌របស់មនុស្សជាតិ; សិល្បករអាចលះបង់ខ្លួនដើម្បីសិល្បៈ
ដើម្បីភាពរីករាយរបស់ប្រជាជន និងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន។
“V Fest - Vietnam Today” គឺជាព្រឹត្តិការណ៍តន្ត្រីដ៏ធំមួយ លើកតម្កើងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រជាជន វប្បធម៌ និងប្រទេសវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។ កម្មវិធីនេះ រៀបចំដោយទូរទស្សន៍វៀតណាម (VTV) គឺជាការរំលេចនូវព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈធំៗជាច្រើនក្នុងខែកញ្ញា ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ (ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា) និងខួបលើកទី ៥៥ នៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដំបូង (៧ ខែកញ្ញា ១៩៧០-៧ កញ្ញា ២០២៥)៕